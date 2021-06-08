Хабаровский край извлек максимум выгоды из питерского экономического форума

Задолго до ПМЭФ Михаил Дегтярев поставил задачу экономическому блоку правительства проработать важные для региона проекты и представить их на форуме

В этом году ПМЭФ для Хабаровского края стал как никогда «урожайным»: михаил Дегтярев и его команда тщательно готовилась к общению с представителями корпораций и инвесторами. Задача стояла непростая — вдохнуть жизнь в остановленные стройки, привлечь в регион новые технологии, и, самое главное — показать, что в Хабаровском крае развивают и своё производство и всячески готовы поддерживать российских и зарубежных инвесторов.

Что удалось сделать



Очень важный блок — медицинский, доступная и качественная медицина — залог социального самочувствия региона. Уже есть уверенность, что в Комсомольске-на-Амуре начнут работу по сути брошенные стройки — детская больница и онкоцентр. Предшественники Михаила Дегтярева оставили объекты недоделанными и с кучей обременений в виде судебных тяжб. На ПМЭФ Дегятрев подписал принципиальное соглашение с крупнейшей российской госкорпорацией «Ростех», она будет вкладываться в здравоохранение региона и будет вести строительство на трех точках — в Хабаровске, в санатории «Уссури» и в Комсомольске в онкоцентре и в детской больнице.

Подписанное Михаилом Дегтяревым соглашение с «Ростехом» на полях ПМЭФ очень важно для развития наших объектов. По санаторию «Уссури» была проведена очень большая подготовительная работа. Вы знаете, что минздраву, совместно с руководством санатория удалось остановить попытку раздела территория «Уссури» на 3 отдельных земельных участка. Это могло привести к невозможности дальнейшего развития учреждения. Нами в начале мая была проведена встреча и с коллективом санатория, и с жителями Бычихи, где мы говорили о планах реконструкции. В «Уссури» планируется восстановление пациентов после полученных травм, реабилитация онкологических больных, восстановление после инсультов и нейрохирургических вмешательств. Работы можем начать в будущем году.

По Комсомольску-на-Амуре ситуация немного сложнее. Строительство онкологического центра и детского больничного комплекса фактически сейчас не ведется из-за ошибок в проектировании и судебными разбирательствами между подрядчиками. Нам в любом случае эти объекты нужно доводить до логического завершения, несмотря на все существующие сложности и ошибки, которые были сделаны на старте строительства и проектирования», — сказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

Напомним, «Ростех» уже активно участвует в жизни города президентского внимания. Ранее Михаил Дегтярев привлёк госкорпорацию для «оживления» ВПК в городе: «Ростех» обеспечил находящиеся в Комсомольске-на-Амуре оборонные заводы заказами до 2028 года. Амурский судостроительный завод получил контракт на строительство 6 корветов для нужд ТОФ, а филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» завершил разработку и начал серийное производство истребителей пятого поколения, Су-35С.

Показательно и то, что Хабаровский край формирует и укрепляет свою технологическую базу.

Хабаровская делегация подписала соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева. Важный для региона документ завизировал Михаил Дегтярев.

Мы подписали соглашения о партнерстве по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности по направлениям, имеющим приоритетное значение, а именно: по новым технологиям в строительстве, медицине, энергетике, экологии, включая проектирование и внедрение технологий глубокой утилизации и нейтрализации многокомпонентных отходов, участию в проектах по «зеленой» экономике в прибрежных районах Охотского моря и реки Амур, агротехнологиям, — озвучил совместные планы Михаил Дегтярев.

Будут в регионе работать и уже опробованные в других районах России технологии, Хабаровский край будет интегрирован в московскую билетную систему. В конце года будет запущен единый проездной для всех видов транспорта «Тройка», который позволит сформировать пакет гибких тарифов и систему скидок.

Появление транспортной карты «Тройка» в регионе — возможность перенять столичный опыт в развитии транспортных сервисов для пассажиров. Московская билетная система — стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня, обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой «Тройка» на всей транспортной сети региона.

Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система. Хабаровский край пусть и находится за тысячи километров и 7 часовых поясов, но тоже становится частью единой билетной системы Российской Федерации», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Кроме того Дегтярев «привез» из Питера новую систему «Лесвосток, правительственное соглашение подписано с АО «ВЭБ.ДВ». Новая технология — цифровая база данных, где есть вся экономически значимая информация о лесе.

Основа системы – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения.

Гарантии и новый стиль

Не секрет, что инвесторы идут в те регионы, где власть показывает стабильную поддержку бизнесу. Дегтярев считает, что его команда обязана победить бюрократию и дать бизнесу двигаться без оглядки на административные препоны. Глава региона готов в «ручном режиме» помогать инвесторам и выстраивать надежную систему поддержки, уверены наблюдатели.

Показательно то, что активизировался и местный экономический блок. На ПМЭФ хабаровчане привезли свой масштабный проект.

Совсем недавно запустили в крае инициативу, которую назвали флагманский проект «Дом дальневосточника». Под развитие индивидуального жилищного строительства. Причем на основе деревянного домостроения. Из местного сырья. В настоящее время из местного сырья дома в крае не выпускаются. Ориентируемся выйти на выпуск до тысячи домокомплектов в год. Предложение Министерству по развитию Дальнего Востока — развернуть проект деревянного домостроения на весь Дальний Восток. Чтобы сформировать объем спроса для наших лесопромышленников, — заявил Дегтярев.

Общие впечатления экспертов — Хабаровский край привез на ПМЭФ принципиально другую власть. Региональные чиновники показали отличный менеджмент, собрав пакет важных и выгодных проектов. Форум — это не тусовка высокопоставленных персон и крупных бизнесменов, а прежде всего работа на результат.

Это перекликается с недавним «прямым эфиром» Михаила Дегтярева, откуда стало понятно — именно глава региона задает тон своим подчиненным.