Впервые хабаровские спортсмены приняли участие в чемпионате по синхронному плаванию

Первых результатов достигли хабаровские спортсменки по синхронному плаванию. Команда девочек выступила на всероссийских соревнованиях «Звезды Крыма 2021» в комбинированной программе. По итогам состязаний им присвоен третий взрослый спортивный разряд.

- Наша команда не просто единственная в Хабаровске, подобных секций в крае больше нет нигде. Мы очень хотим развивать этот вид спорта, развивать наших детей. Мы и дальше планируем представлять край и город. Сейчас активно работаем над созданием федерации по синхронному плаванию Хабаровска, также рассматриваем возможность создания региональной федерации, - рассказала тренер спортсменок Елена Кикоть.

Создание региональной федерации синхронного плавания станет первым шагом, который позволит спортсменкам в будущем получать краевую поддержку на участие во всероссийских соревнованиях.

- Девочкам сейчас по 8-12 лет, синхронным плаванием они занимаются 4 года и уже достигли неплохих результатов. Участие в состязаниях разного уровня позволит им развиваться в спорте и дальше. Надеемся, краевая федерация синхронного плавания скоро появится, региональные власти заинтересованы в развитии этого вида спорта, - отметили в министерстве физической культуры и спорта края.



