За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 51 человек с коронавирусом

51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 53 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.





Разбивка по районам:





Хабаровск - 49





Хабаровский район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 569 коек. Свободно 136. На лечении находится 11 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1616 человек. В том числе 433 стационарно, 1183 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 894 случая Covid-19. 50 854 человека выздоровело.



