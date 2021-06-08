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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 51 человек с коронавирусом
51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 53 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 49
Хабаровский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 569 коек. Свободно 136. На лечении находится 11 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 1616 человек. В том числе 433 стационарно, 1183 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 894 случая Covid-19. 50 854 человека выздоровело.