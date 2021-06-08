Специалисты Хабаровского края помогут Якутии в тушении природных пожаров





Сразу 55 специалистов Дальневосточной авиабазы охраны лесов вылетели в Республику Саха (Якутия) на помощь в тушении природных пожаров. Решение об отправке группировки пожарных принял врио губернатора края Михаил Дегтярев. Накануне в лесах соседнего региона действовало 22 возгорания на общей площади свыше 3 тысяч га. Ситуация там может быстро ухудшиться, поэтому очень важно оперативно локализовать все очаги огня.

- В связи с увеличением класса пожарной опасности власти Республики Саха (Якутия) обратились в правительство Хабаровского края с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров. В рамках межрегионального маневрирования к ним направлено 53 парашютиста и 2 летчика. Все сотрудники имеют большой опыт за плечами и усилят местную группировку. Это не первый такой случай, ранее наши пожарные много раз помогали другим регионам, в том числе и Якутии, - отметил начальник КГСАУ "Дальневосточная авиабаза охраны лесов" Александр Ежков.

Пожарные из Хабаровского края пробудут в Республике Саха (Якутия) до стабилизации там пожароопасной обстановки. На территории Хабаровского края сегодня действует всего один природный пожар в Аяно-Майском районе на площади 10 га.



