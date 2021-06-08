В День России для жителей Хабаровского края подготовлена большая программа

День России отметят в Хабаровском крае, как и по всей стране, в эту субботу, 12 июня. Для жителей региона будет подготовлена большая праздничная программа. Мероприятия пройдут во всех городских округах и муниципальных районах края как в онлайн, так и офлайн-формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

- В этом году главной темой праздника станут славные герои России. Мы вновь вспомним историю нашей страны на примерах выдающихся и ярких личностей. Еще раз обратимся не только к соотечественникам, внесшим существенный вклад в становление и развитие всей страны, но и к героям наших мест, небольших городов или сел, ведь в каждом из них есть место подвигу, - сообщил начальник отдела главного управления внутренней политики правительства края Артем Соленый.

Больше всего праздничных мероприятий, посвященных Дню России, запланировано в Хабаровске. Так, 12 июня с 17.00 до 21.00 на Комсомольской площади пройдет "Карагод" - традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в регионе. В концертной программе примут участие национальные коллективы, в том числе члены Ассамблеи народов Хабаровского края. Также на площадке фестиваля его гости смогут купить национальные блюда и изделия декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в тематических мастер-классах.

С 10.00 до 16.00 на набережной реки Амур хабаровчане и гости города смогут осмотреть презентационные площадки трех Всероссийских движений: "ЮНАРМИЯ", "Поисковое движение России" и "Волонтеры Победы". Юнармейцы продемонстрируют сборку и разборку автомата, волонтеры расскажут о "Красной Гвоздике", а все желающие смогут поделиться историями о своих героях. Для этого будет подготовлен специальный стенд. На стадионе имени Ленина в это время пройдет информационно-пропагандистская акция Восточного военного округа "Военная служба по контракту – Твой выбор!".

В краевой столице празднования продолжатся и после 12 июня. Так, 14 июня в городе начнется фестиваль гражданской активности и здорового образа жизни, а с 18 по 20 июня пройдет 27-й физкультурно-спортивный фестиваль "Азарт. Здоровье. Отдых".

- В Комсомольске-на-Амуре 12 июня тоже будет большой городской праздник. На театральной площади поздравят семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет, и трудовые династии, а юным комсомольчанам вручат их первые паспорта. Также планируется праздничная торговля, мастер-классы, показательные выступления творческих и спортивных коллективов. Аналогичные праздники пройдут во всех районах региона, начиная с 10 июня, - добавил Артем Соленый.

12 июня все жителя края также смогут принять участие в онлайн-акциях, посвященных празднованию Дня России. На канале "Лица Поколения" на видеохостинге "YouTube" состоится молодежная интеллектуальная игра "Движ", а в социальных сетях – тематическая викторина "Моя страна – Моя Россия".

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и к всероссийским акциям "Окна России" и "Флаги России. 12 июня". Чтобы поучаствовать в них, достаточно просто вывесить в окнах домов наклейки и рисунки, посвященные Дню России, а также российские флаги. Те, кто решит присоединиться к этому флешмобу, могут публиковать свои фотографии и истории своих героев под хэштегами #МыРоссия и #СтранаПобедителей.

Напомним, День России – государственный праздник Российской Федерации, который отмечается ежегодно с 1992 года и посвящен принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990. День России традиционно празднуется массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.



