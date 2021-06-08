Онлайн-альфонс развёл хабаровчанок на 400 тысяч рублей

Для 22-летнего хабаровчанина обычный заработок оказался недоступен, поскольку он сидел в тюрьме за изнасилование. Тогда он решил попробовать себя в удалённой «работе»: через социальные сети знакомился с молодыми девушками, флиртовал и втирался в доверие, а после просил у них деньги, убеждая, что обязательно вернёт в двойном размере. Сердобольные дамы откликались на «невинную» просьбу и переводили ему немалые суммы.

Таким способом онлайн-альфонсу удалось завести роман с семью девушками и заработать более четырёхсот тысяч рублей, однако его методами заинтересовались правоохранительные органы.

По информации Прокуратуры Хабаровского края, обвиняемый предстанет перед Железнодорожным судом Хабаровска, после чего, в случае признания вины, просидит в тюрьме ещё не менее шести лет.