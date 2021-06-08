В Хабаровске мальчик упал в люк и стал инвалидом

В Хабаровске на улице Ворошилова семилетний мальчик во время прогулки упал в открытый люк, сообщает прокуратура Хабаровского края. В результате падения ребенок получил травмы средней тяжести. Известно, что пострадавшему установлена инвалидность, с ним работают невролог и психиатр.

Похожий случай произошел два года назад, когда в Железнодорожном районе Хабаровска ребенок упал в коллектор с кипятком и получил сильнейшие ожоги. Тогда вся вина за случившееся легла на воров металлических крышек, которые сдают их в пункты приема металлолома. История закончилась тем, что «Тепловые сети» оплатили лечение пострадавшему мальчику, а также компенсировали моральный ущерб семье ребенка. Тем не менее ожоги на теле мальчика останутся с ним на всю жизнь.

Тот же исход приняло и нынешнее происшествие. Центральный районный суд Хабаровска обязал выплатить семье пострадавшего 100 тысяч рублей. Как показывают случаи, контроль со стороны властей за открытыми люками осуществляется недобросовестно.