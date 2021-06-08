Хабаровские подростки на каникулах идут работать в «Макдональдс»

У более чем 100 старшеклассников выпадет шанс там поработать

А все потому, что работодатели активно привлекают подростков во время летних каникул, дабы те самостоятельно заработали денежку на новый айфон (а не клянчили у родителей). В общей сложности более 3,5 тысячи детей смогут найти подработку. С работодателями заключено 129 договоров на 1742 места. Рабочие руки нужны в таких сферах, как ремонт зданий, уборка территорий, библиотеки, помощь воспитателям и т.д.

В Хабаровске ООО «Макдональдс» готово предоставить места более ста подросткам. Не исключено, что наиболее отличившихся ждет постоянное трудоустройство и карьерный рост в этой самой карьерной компании в мире.

В Верхнебуреинском районе компания «Ургал уголь» создаст 80 рабочих мест в трудовых отрядах по благоустройству поселка Чегдомын. В Николаевске-на-Амуре в прошлом году более 200 старшеклассников работали в эколого-биологическом центре «Натуралист» и районном Доме молодежи. В этом году планируется предоставить такое же количество вакансий.

«В этом году спрос на трудоустройство подростков велик как никогда, особенно в Хабаровске, - отметила директор хабаровского Центра занятости Елена Даниленко. - Все больше школьников в период школьных каникул хотят не только отдохнуть, но и заработать. Мы готовы сотрудничать с работодателями любой формы собственности, чтобы у каждого желающего поработать летом подростка была возможность заработать на карманные расходы».

Подросткам будут платить зарплату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Также им будут выплачивать от 1,5 до 3 тысяч рублей из краевого бюджета. Конкретный размер данного вида материальной поддержки зависит от района.

Игорь Свинников