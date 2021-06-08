Подлодка «Нерпа» возвращается из Индии домой

Взятая Индией на 10 лет атомная подводная лодка (АПЛ) «Нерпа» проекта 971 возвращается в Россию. В индийских Военно-морских силах субмарина эксплуатировалась под наименованием «Чакра».

В ВМФ Индии АПЛ «Нерпа» стала вторым подводным судном, арендованным у дружественного северного соседа, то есть у нас. В 1988 году индийским ВМС была передана атомная подлодка проекта 670 (К-43), которая также эксплуатировалась под названием «Чакра». За три года службы субмарина неоднократно совершала морские походы. В 2019 году Индия заключила с Россией договор об аренде сроком на 10 лет еще одной атомной субмарины. Судно, которое будет носить имя «Чакра-3», должно быть передано к 2025 году. И тут у меня появляются сомнения в выполнении контракта.

По одной из версий, «Нерпа» возвращается в Россию, а конкретнее, во Владивосток, в связи с истечением срока контракта. Однако индийский телеканал NDTV информирует, что субмарина возвращается раньше положенного срока «из-за проблем ее содержания, в том числе силовой установки». Интересная новость - девять лет эксплуатировали для обучения экипажей подводных лодок, а также для отслеживания движения военных судов Китая. Осталось менее года до окончания контракта и вот вам - «получите и распишитесь». Подводное судно с индийским экипажем на борту идет в сопровождении кораблей России и Индии. Об этом сообщает, со ссылкой на телеканал NDTV, информагентство РБК.

Напомним, что с конца 70-х годов прошлого века индусские военные моряки наводнили Владивосток. По межправительственному соглашению наши военные обучали представителей дружественной державы, что и как делать со сложной техникой. В том числе с подводными лодками.

Насчет качества подготовки технического персонала индийских Военно-морских сил ничего сказать не могу. Зато в товарном количестве остались вещественные следы их пребывания - начиная от сари и заканчивая национальной посудой. Как говорится, «хинди руси бхай бхай». В нашей семейной коллекции изделий индийских умельцев есть многое - начиная от блюд и заканчивая изящными кувшинчиками для жидкостей. За это отдельно мерси «дорогому Никите Сергеевичу». Именно стараниями Хрущева как руководителя советского государства с середины 50-х годов прошлого века началось сближение двух народов. Потом Никита Хрущев отметился рядом инициатив в Индонезии, что чуть не закончилось боестолкновениями наших подлодок с силами НАТО. В общем, у нас долгая и славная история сотрудничества с теплыми странами.

Эдуард Попов

«Хинди руси бхай бхай» - «индийцы и русские - братья» - лозунг советско-индийской дружбы в 1950–1980-е годы, официально пропагандировавшийся обеими сторонами.