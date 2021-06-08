В Хабаровском крае не хотят финансировать лесную отрасль?

Общественники края просят вице-премьера российского правительства подключиться к решению проблем лесопромышленного комплекса Хабаровского края

Эксперт Общероссийского народного фронта, член Народного совета при врио губернатора Хабаровского края, федеральный общественный экологический инспектор Олег Губарец считает, что хроническое недофинансирование лесного хозяйства в Хабаровском крае приводит к критической ситуации как в лесах, так и в экономике отрасли. Такой вывод он сделал из поступающей с мест информации.

- В результате лесных пожаров продолжается безвозвратная потеря древесных ресурсов, что приводит к ущербу бизнеса, снижению инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса и доходов краевого бюджета, потере рабочих мест, также создается угроза развитию лесного сектора, снижению в целом экономического роста на территории края, - рассказывает Олег Анатольевич.

Вследствие уничтожения лесов ослабляется экологический каркас территории, в городах и поселках снижается качество воздуха, наносится вред окружающей среде, биоразнообразию животного мира. Материальный ущерб причиняется поселениям и проживающим в крае жителям. Так, например, на острове Большой Уссурийский Хабаровского района в 2017 году сгорело более шести дачных домов, и такая практика складывается ежегодно, нанося ущерб дачным сообществам.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации исполняют отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений за счет средств субвенций из федерального бюджета. Объем таких субвенций, распределенный между субъектами Российской Федерации по установленной методике, не обеспечивает необходимое финансирование лесохозяйственных работ и противопожарных мероприятий в соответствии с утвержденными Рослесхозом нормативами затрат. Не обеспечивает он и содержание требуемой численности работников лесного хозяйства, в том числе государственных лесных инспекторов. По мнению экспертов, объем финансового обеспечения исполнения полномочий составляет не более 30-40% от реальной потребности лесного хозяйства.

До 2019 г. дефицит бюджетного финансирования компенсировался собственными средствами государственных (автономных) учреждений лесного хозяйства от приносящей доход деятельности - в основном от реализации древесины, заготовленной в ходе выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий. Объем такого дохода, вследствие изменившихся требований, за последние три года снизился в четыре раза.

У учреждений отсутствуют законные способы наработки собственных средств, в том числе за счет заготовки товарной древесины в спелых и перестойных насаждениях, позволяющие создавать перерабатывающие производства и направлять доходы от выпускаемой продукции на развитие материальной базы, выполнение лесохозяйственных мероприятий.

С мест поступает информация о задолженности по заработной плате в учреждениях лесного хозяйства. Несвоевременная выплата заработной платы работникам учреждений, ее низкий уровень влечет за собой отток высококвалифицированных специалистов в другие отрасли, с наиболее стабильной и высокой заработной платой, а также в иные регионы Российской Федерации. Повышается также социальная напряженность, возникают риски протестной активности на территории Хабаровского края.

Оперативному тушению лесных пожаров препятствует сложившаяся в лесном хозяйстве система контрактов. Государственные контракты, заключенные в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, привязаны к текущим объемам финансирования и не позволяют при тушении лесных пожаров и авиационного мониторинга работать с рассрочкой платежей (в долг) (ст. 95 «Изменение, расторжение контракта»). Вместе с тем Федеральный закон № 223-ФЗ позволяет проводить конкурентные процедуры, но при этом вести работы по тушению лесных пожаров и авиационному мониторингу с рассрочкой платежей. Таким образом, решается проблема отсутствия средств субвенций федерального бюджета (после их израсходования на тушение пожаров на текущий год) с учетом последующего финансирования работ по тушению пожаров за счет средств собственных доходов. Но надзорный орган (прокуратура) не позволяет использовать процедуру закона № 223-ФЗ.

- В целях снижения рисков развития критической ситуации в лесной отрасли края я попросил вице-премьера правительства РФ поручить Минприроды России, Рослесхозу совместно с правительством Хабаровского края и заинтересованной общественностью выработать совместное решение проблем лесного хозяйства, - заключает Олег Губарец.

Со своей стороны, эксперт готов оказывать содействие в изучении проблем и принимать участие в подготовке предложений. Письмо с анализом сложившейся сегодня в лесной отрасли ситуации отправлено в адрес Юрия Трутнева.

Подготовила Матрена Ефимова