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За минувшие сутки в Хабаровском крае заболело коронавирусом уже 52 человека
52 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 47 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 32
Охотский район - 19
Нанайский район - 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 569 коек. Свободно 120. На лечении находится 11 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 1619 человек. В том числе 449 стационарно, 1170 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 946 случаев Covid-19. 50 901 человек выздоровел.