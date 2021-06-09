За минувшие сутки в Хабаровском крае заболело коронавирусом уже 52 человека

52 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 47 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 32

Охотский район - 19

Нанайский район - 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 569 коек. Свободно 120. На лечении находится 11 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1619 человек. В том числе 449 стационарно, 1170 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 946 случаев Covid-19. 50 901 человек выздоровел.



