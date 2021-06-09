В Хабаровске впервые проходят тренировочные сборы юных хоккейных вратарей ДВ

В течение десяти дней 20 голкиперов из Хабаровского края, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия) оттачивают свои навыки на площадке краевого центра развития хоккея "Амур". Завершится тренировка уже завтра, 10 июня.

- Подобные сборы в межсезонье – популярная мировая практика. За небольшой период спортсмены получают максимально полезные навыки, которые помогут им в дальнейшей профессиональной карьере. Наши наставники проводят такую тренировку впервые. В следующем году также в межсезонье планируем повторить этот опыт, - отметили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

На сборах спортсмены разделены на две равные группы по возрасту. В одной занимаются вратари от 7 до 10 лет, в другой тренируются ребята постарше – от 11 до 14 лет.

- Мы углубленно разбираем действия вратарей, разучиваем новые движения. В ходе учебы в течение года такими методами тренеры не всегда пользуются. Этим и полезны такие сборы для ребят, - рассказал тренер по работе с вратарями краевого центра "Амур" Валентин Писарев.

Занятия проходят ежедневно на льду и в тренажерном зале. Все они направлены на развитие специальных качеств вратарей. В первую очередь, это скорость, координация движений и реакция. Также, помимо физической подготовки, включены в программу сборов и тактические занятия.



