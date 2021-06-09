Юные экологи Ванинского района занимаются восстановлением лесных угодий

В специализированных теплицах школьники сами посадили семена сосны в кассеты с торфом и будут ухаживать за сеянцами до сентября, одновременно создавая научные проекты по лесовосстановлению.

К концу лета из этих семян вырастет около 30 тысяч саженцев для лесопосадок вблизи поселков Датта, Тулучи и Кенада. Экобригады под руководством лесоводов будут следить за посадками ними до тех пор, пока они не вырастут в молодые деревья.

- В поселке Токи проект реализуется уже два года. Детям интересно выращивать молодые деревья, они учатся заботиться о них, понимать, что дерево легко срубить, но сложно вырастить - для этого нужна целая жизнь. Из того материала, что уже есть в питомнике, можно восстановить не менее 700 гектаров леса, молодые деревья отлично приживаются не только в местных лесах, но и в Якутии, в Магадане, - рассказал директор ООО "Ванинский центр лесоводства" Вадим Москвичев.

Помимо озеленения, молодые люди из экологических и трудовых бригад участвуют в плановом благоустройстве - чистят бордюры вдоль дорог, сажают цветы, убирают мусор вдоль поселковых улиц на берегах водоемов.

Глава поселка Датта Вера Бурмышева отметила, что экологические объединения стали главными помощниками по уборке береговой линии. Дело в том, что Даттинский пляж стал популярным местом отдыха для жителей ближайших поселков, но к сожалению, не все убирают за собой мусор. В течение летнего сезона работники администрации, совместно с экологическими бригадами и экоактивистами выходят убирать берег вдоль моря.

Всего при школах и организациях дополнительного образования Ванинского района создано 14 экологических и трудовых бригад для юношей и девушек от 14 лет, таким образом все поселки охвачены полностью.