Хабаровские дачники теперь могут оплачивать поездки картой "Мир"

Хабаровским дачникам будут по-новому компенсировать проезд на садовые и огородные участки. В регионе заработал механизм возмещения поездок с использованием банковской карты "МИР". Соответствующий нормативный акт подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Напомним, в крае с 1 февраля льготники в общественном транспорте могут рассчитываться картой "МИР". Теперь этот механизм внедрен и на дачных маршрутах.

- Ситуация, когда пенсионеры для получения компенсации собирают проездные билеты, хранят их, и по окончании дачного сезона приносят в центры социальной поддержки населения, морально устарела. Новым порядком предусмотрен учет и возмещение проезда с применением банковской карты "МИР". Одновременно сохраняется действующий порядок компенсации по проездным билетам на транспорте, - сообщили министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Он также отметил, что теперь мера поддержки распространяется еще на две льготные категории граждан. С этого года компенсация будет выплачиваться родителям инвалидов с детства и родителям недееспособных инвалидов с детства I группы. Напомним, за компенсацией также могут обратиться неработающие: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, граждане, награждённые медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны труда, граждане пожилого возраста (женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины – 60 лет), родители детей-инвалидов.

- Новый порядок будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая текущего года. Поэтому у льготополучателей еще есть возможность оформить бесконтактную банковскую карту "МИР" в любой кредитной организации, - подчеркнул Александр Дорофеев.

Для назначения компенсации потребуются заявление, копия паспорта, копия трудовой книжки и оригиналы проездных билетов, если проезд был оплачен в транспорте наличными. Документы, подтверждающее право собственности на земельный участок сотрудники центра социальной поддержки будут запрашивать самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление на компенсацию проезда с применением банковской карты "МИР" подается однократно.

Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства с 1 июня по 30 ноября. Льготникам вернут стоимость не более 82 поездок, совершенных с 1 мая по 31 октября текущего года. Средства выплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. В случае если заявление подано в октябре-ноябре – это будет единовременная выплата.



