Весело и задорно приобщала горожан к народным обычаям театрализованная «Русская слобода»

В этом году «Слобода» порадовала своих многочисленных посетителей трогающим за душу детским утренником, песенно-танцевальной балладой о славном прошлом нашего города и обрядовой композицией «У природы нет плохой погоды» - о годовом круговороте разумной солнечной жизни.

Нанайский обряд в исполнении Анны Гончаровой

Но почему слобода? Откуда такое название? Ответ очевиден: с государевой слободы в виде военного сторожевого поста в мае 1858 года отсчитывает свою бурную и яркую летопись город воинской славы Хабаровск. Здесь сформировался особый тип русского человека, о котором Антон Павлович писал проездом на Сахалин: «Народ все более независимый, самостоятельный и с логикой. Люди на Амуре оригинальные».

Неотразимое очарование "Рождества"

Из поколения в поколение эти качества обогащались и развивались. Благодаря им в Хабаровске по-прежнему пахнет Русью. Здесь сохранена первозданность коренных малых народов. Их живое дыхание чувствовалось во всех мелодиях, движениях и словах на слободской концертной площадке, в каждом авторском изделии расположившихся поблизости народных ремесленников.

Поет Лидия Зайкова

Танцевальные детские пируэты от «Русских узоров» (руководитель Ольга Фраш) и магические пасы нанайско-русской супружеской пары Анны и Сергея Гончаровых (ансамбль «Сэнкурэ»), чистая песенная волна от концертной бригады «Вперед, Россия!» (Ольга Федина), прекрасного вокального коллектива из Матвеевки «Веренея» (Наталья Косачева), детского ансамбля «Фольклорная азбука» Марины Мазановой, ансамбля народной песни и музыки «Рождество», коллектива украинской народной песни «Крыниця», солистки Людмилы Зайковой, а также молодецкие забавы от студентов Института культуры – всех разом не перечесть – создали такую необыкновенную атмосферу, в которой не замечаешь ни пространства, ни времени.

Заряд оптимизма от главы Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука

Неизменные устроители «Слободы» – Хабаровское содружество русских общин «Хоровод» и ТСЖ «Благо», возглавляемое Виталием Сичкарем.

Виктор Марьясин

Фото Сергея Макогонова и Игоря Волкова