В поселках Хабаровского края снова вводят карантин

Новое Устье Охотского района попало под ограничения

В воскресенье прошли соцопрос. «Считаете ли вы верными действия правительства края в ситуации с коронавирусом?» - вопрос звучал примерно так. Вот что ответить?

С одной стороны – везде в общественных местах есть и предупреждения, и просьбы, и санитайзеры. И обслуживающий персонал - в защитных «сооружениях». И кампания по вакцинации развернута, правда, не слишком спешат желающие.

С другой – зайдите в любой автобус или посетите любое массовое (а их сегодня немало) мероприятие, сосчитайте людей в масках. Создастся впечатление, что пандемия давно закончилась, остались лишь перестраховщики. Больницы и поликлиники вернулись привычному режиму и даже лечат иные заболевания. Поплыли по великой реке теплоходы здоровья. Заработала сфера общепита и услуг. Полетели в отпуска туристы.

Лето – хочется верить в лучшее. Но даже официальная статистика местного минздрава убеждает: лучшее еще где-то за горизонтом.

19 заболевших по краю за день – самая низкая цифра этого года, по сравнению с декабрьскими тремя сотнями просто мизерная. Она была зафиксирована 6 мая. 7 июня число людей с подтвержденным диагнозом в 2,68 раза выше, в 1,3 раза выше, чем три дня назад. Всего за месяц диагноз подтвердился у 1099 человек.

Неслучайно делаю упор на слове «подтвердился», ведь иногда случается так: ПЦР отрицательный, человек выписывается с диагнозом «Внебольничная пневмония», а потом обнаруживает у себя высокий титр антител IgG. Откуда бы?

3 июня в три раза, согласно предоставляемым краевым минздравом данным, увеличилось количество тяжелых пациентов, в 8 – пациентов на искусственной вентиляции легких. Похоронены почти 40 человек, чуть меньше 10 процентов от общего числа умерших с момента начала пандемии. За месяц. Не впечатляет?

Есть и хорошие новости: выздоравливает каждый день все-таки чуть больше людей, чем заболевает. И власти Хабаровского края готовы организовать прием граждан Японии для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает официальный сайт правительства края, переговоры об этом с японской стороной шли на Петербургском международном форуме.

«Мы ждали решение главы государства и сейчас ждем оперативного решения Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора о выделении нам квот на коммерческие вакцины. Как только будет решение принято, мы сразу же можем открывать авиасообщение с Японией и приглашать наших соседей в Хабаровск на вакцинацию. Мы к этому готовы, отели готовы, культурная программа готова, наши врачи к этому тоже готовы», - цитирую главу региона Михаила Дегтярева.

Но вот новость так новость! 4 июня в соответствии с предложением врио главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Охотского муниципального района правительство края постановило: с 00 часов 00 минут 6 июня 2021 года на территории сельского поселения «Поселок Новое Устье» ввести ограничительные мероприятия.

До особого распоряжения запрещен въезд в поселок, а также выезд из него для всех, кто находился в нем на момент начала карантина. Но если кому-то очень надо, выехать из Нового Устья все же будет можно – через 14-дневную обсервацию и при отрицательном результате ПЦР.

Что случилось?! В населенном пункте, где проживает 211 человек, вспышка: заболели 55 человек, четверть поселка разом. В том числе семеро детей, две беременные женщины. 17 человек эвакуированы санавиацией: 15 – в Комсомольск-на-Амуре, беременные – в Хабаровск. И это еще не все. В соседнем поселке Вострецово ковид обнаружен у 5 человек.

Вирус в отдаленный поселок края, пишет официальный «Инстаграм» минздрава, был занесен жителями, отдыхавшими за пределами Хабаровского края. Помните, как трепетно относились к отдыхавшим весной 2020-го? Неизвестное тогда пугало, на известное сегодня смотрим сквозь пальцы?

В поселках, где случилась вспышка коронавируса, отмечает минздрав, прививку от ковид сделали всего 32 человека. Намек на то, что не прививаемся, поэтому болеем. Все помнят, как зампред правительства Евгений Никонов распекал Бикинский и Вяземский районы за отказ людей от вакцинации? «Где я вам койки найду, когда третья волна начнется!» - примерно так звучала его речь. Но если брать процентное соотношение привитых к непривитым, то поселок Новое Устье в части законопослушания превзошел в целом Хабаровский край. Плохо работает статистика.

Впрочем, она у минздрава вообще какая-то странная. Вот 3 июня обнаружили вспышку и на следующий день даже выпустили документ о начале карантина. Но в официальной минздравовской сводке в Охотском районе всего трое заболевших. Может, не успели внести данные? Сводка за 4 июня: «Охотский район – 11 человек». А дальше? А дальше разбивка по районам исчезает…

Ирина Северцева