В Хабаровском крае 25% неплательщиков алиментов - женщины

Более миллиона рублей задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка пришлось заплатить хабаровчанину. А принудили его к этому судебные приставы. Им поступило исполнительное производство о взыскании с жителя краевого центра алиментных платежей на содержание своего ребенка. И служивые со всем усердием взялись за дело государственной важности.

Как рассказала главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Александра Дмитриева, мужчина все-таки оказывал материальную помощь. Но она была настолько ничтожна и в какой-то степени даже унизительна, что в итоге накопился весьма крупный долг. Самое интересное, что папа был далеко не из бедных. Но, видимо, из шибко прижимистых.

Зато в результате исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был проведен весь необходимый комплекс мер, направленный на полное разрешение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Так, было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано недвижимое имущество. И сотрудник органов принудительного исполнения по г. Хабаровску и Хабаровскому району вполне себе на законных основаниях вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении недешевого имущества.

И тут у папы как будто вдруг нашлась вся необходимая сумма. Должник не только сразу же оплатил алименты, накопившиеся за несколько лет, но и сумел погасить так называемый исполнительский сбор. А я сильно сомневаюсь, что хабаровчанин просто осознал, что от ответственности не уйти, и оплатил миллионную задолженность по алиментам. Скорее всего, у него были какие-то ближайшие планы на свою дорогую недвижимость.

Собственные размышления и немного статистики

Сейчас на государственном уровне всерьез озаботились поддержкой материнства и детства. Мы об этом раньше вообще не задумывались. Просто хотели завести своих ребятишек, и все. И сами поднимали мальчишек и девчонок как могли. Неплохие люди в общем-то получались и вырастали. А сейчас, честно говоря, я вообще не понимаю тех, кто заводит не совсем долгожданных детей. А потом просто наплевательски к ним относятся. В конце концов, пользуйтесь противозачаточными средствами, которые сейчас продаются буквально на каждом углу.

Впрочем, кому я все это говорю? Так, глас вопиющего в пустыне. Достаточно вспомнить, сколько народа живет на детские пособия, безбожно пропивая их, и в то же время оставляя полуголодными своих чад. Не забуду об одной мамаше, которая в Советской Гавани родила прямо в почтовом отделении. Об этом даже тассовское сообщение было. Впрочем, про саму мать и ее социальную сущность подробная информация была сглажена и опущена.

Зато мой материал о крановщице из Комсомольска-на-Амуре по редакционным соображениям в печать не пошел. Хотя она реально была хорошей мамой своим четверым детям. Дети были от разных мужей. Бывших, конечно. От которых мама исправно получала алименты - по 25 процентов с носа. И сама по тем временам неплохо зарабатывала.

Но немножко конкретики. Как рассказала Александра Дмитриева, только в прошлом году у судебных приставов на исполнении находилось 21556 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей; 7901 исполнительное производство окончено, взыскано 144 млн 946 тыс. рублей задолженности по выплате алиментов.

В течение 2020 года возбуждено и направлено в суд 1943 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Всего за рассматриваемый период судом рассмотрено 1935 дел, по итогам рассмотрения 156 гражданам назначено наказание в виде административного ареста, 1728 - в виде обязательных работ, на 44 должников наложены административные штрафы на общую сумму 565 тыс. рублей.

Кстати, по словам Александры Дмитриевой, в регионе среди неплательщиков алиментов каждая четвертая - женщина. В ЕАО же таких неплательщиц уже 40 процентов. А вот в Москве, по недавним уточнениям, - всего 9,5. Но, вообще, среднестатистический должник перед своими детьми - это все-таки мужчина. В возрасте от 30 до 42 лет и с официальным заработком и средним уровнем доходов в 20-25 тысяч рублей.

В рейтинге наиболее эффективных мер принудительного воздействия на должников по алиментам на первом месте стоит временное ограничение на пользование так называемым специальным правом. Типа: нельзя ни купить, ни продать. Далее следует временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации. Еще одна действенная мера - аресты, налагаемые на собственность. Например, на жилплощадь или дорогие авто. Хотя хватает и должников, у которых, как говорится, за душой вообще ничего нет.

Впрочем, многие лукавят. Моей сослуживице бывший муж лишь в редких случаях дает деньги на сына. Говорит, что зарабатывает сущие копейки. Хотя, как она узнала, на самом деле его новая супруга числится вполне успешной бизнес-леди. Все имущество записано на нее. И фирма, и коттедж, и машины. А мужик, не стесняясь, всем этим добром пользуется на свое усмотрение. Мотайте на ус, граждане-товарищи!

Вадим Решетняк