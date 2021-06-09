На хабаровскую площадь Блюхера потратят 70 миллионов рублей

Министр ЖКХ края рассказал, что и как приведут в порядок за 70 миллионов рублей

По словам Дария Тюрина, случится это радостное событие не раньше середины 2022 года. Но уже точно известно, что отремонтируют, отреставрируют и доведут до кондиции площадь имени Блюхера.

Именно за нее на сайте https://27.gorodsreda.ru/ проголосовало самое большое количество горожан. В Комсомольске-на-Амуре победила зона отдыха на пересечении улиц Калинина, Советской и Комсомольского шоссе. Всего в Хабаровском крае планируется благоустроить за федеральный счет 91 территорию.

Голосование по выбору территорий для благоустройства началось 26 апреля и закончилось 30 мая. Были представлены 259 общественных территорий в 53 муниципальных образованиях края. В онлайн-голосовании приняли участие свыше 92 тысяч жителей.

«В процентном отношении по уровню вовлеченности населения мы обогнали Приморье, заняв 4 место в ДФО. Это не предел: в некоторых сельских поселениях голосовали практически 100%. Благодаря высокой активности жителей в следующем году в Хабаровском крае федеральный центр может увеличить финансирование проектов по благоустройству», - порадовал Дарий Тюрин.

Министр ЖКХ отметил, что, может быть, голосование на сайте было несколько затруднено: «Да, процедура не самая легкая, приходилось пройти несколько этапов проверки. Но зато можно быть уверенным, что нет и не будет никаких «накруток» - идет честное распределение голосов».

Все эти мероприятия проходят в рамках одного из приоритетных национальных проектов России «Жилье и городская среда». «На осуществление проекта «Комфортная городская среда» ежегодно на федеральном и региональном уровнях выделяются средства на благоустройство общественных территорий», - поясняет Дарий Тюрин.

За 70 миллионов рублей на площади Блюхера планируется размещение малых архитектурных форм - цветников, топиарных фигур, скамеек, теневых навесов, установка декоративного ограждения, устройство покрытия площади из асфальта и брусчатки, высадка кустарников и деревьев. Также на территории площади собираются, по словам министра ЖКХ края, разместить стационарное оборудование для установки новогодней ели. Основной целью благоустройства является создание благоприятных условий для отдыха различных групп населения. «Окончательный вариант, что и как будет на площади Блюхера, пока не утвержден, есть над чем поработать», - объявил Дарий Тюрин.

Сквер "Самбо-90" на Тихоокеанской

Все остальные территории Хабаровска, за которые проголосовали в этом году, может быть, получат «вторую жизнь» в последующем. Но опять же, если в процессе волеизъявления народных масс сумеют победить, набрав большее количество голосов. Хотя и тут есть варианты. Одно дело - благоустроить Амурский бульвар на всем его протяжении и совершенно другое (и другие суммы) - реставрация, к примеру, сквера в Южном микрорайоне или площади имени Серышева.

Но не всегда все так очевидно. Вспоминается ситуация с экс-начальником управления дорог мэрии Хабаровска Олегом Гроо, который, по версии следствия, заключил «левый» контракт на 4,5 миллиона рублей только на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Амурского бульвара.

Для большинства победителей голосования по реконструкции общественных пространств в Хабаровске характерны минимальные требования. К примеру, сквер в районе детско-юношеского спортивного клуба «Самбо-90» и комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне Депо-2. Данная территория площадью менее 14 тысяч квадратных метров является пешеходной зоной, где необходимо выполнить ремонт существующего пешеходного тротуара, восстановить разрушенный бордюрный камень, установить скамейки, урны, теневые навесы – часть таких малых форм уже и существует. Жители просят выполнить подрезку существующих деревьев, рассмотреть возможность зонирования территории сквера с учетом определения мест отдыха и занятий спортом для разных возрастных категорий.

Андрей Дунаевский

Территории Хабаровска - победители 2021 года:

- площадь имени Блюхера - 5500 голосов;

- сквер на улице Тихоокеанской рядом с культурно-спортивным комплексом «Самбо-90» - 2882 голоса;

- Амурский бульвар - 2414 голосов;

- сквер в Южном микрорайоне на перекрестке улиц Рокоссовского и Ворошилова - 2128 голосов;

- площадь имени Серышева - 2072 голоса.