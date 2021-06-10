Хабаровский «Рок над Амуром» будет пляской на костях?

Продолжение. Начало здесь.

«Мой коммент о необходимости ограничительных санкций удалили, - пишет в минздравовском аккаунте personnel_lost. - Предстоящий фестиваль «Рок над Амуром» - это пляска на костях. Ни о какой дистанции на рок-концерте речи быть не может. Если Минздрав и Роспотребнадзор не вмешаются, то вспышка новых смертей и заболеваний будет на вашей (немного не понимаю чьей именно. - Авт.) совести. То же касается и всех массовых акций и гуляний. Как-то все очень расслабились: то фестиваль военных оркестров, то шествие на День города…»

А вот иное мнение, от panasekinairina: «К выборам готовятся. Чтобы под видом 145-й «волны коронавируса» перевести голосование в онлайн- формат. Там-то нереально отследить вбросы».

Все так перепуталось - политика, здоровье, доверие.

…«Ну вот, - хнычет дочь, - у нас опять локдаун на неделю». В пятимиллионном городе заболели семнадцать человек.

Все познается в сравнении. И как ответить на вопрос социологов?

Ирина Северцева