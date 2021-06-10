В Хабаровском крае появится единая транспортная карта «Тройка»

Петербургский экономический форум принес много новостей и заявлений и сам по себе стал большой новостью. Его проводили в очном режиме: 140 стран, 13 тысяч участников и 800 соглашений почти на 4 триллиона рублей. На форуме обсудили не только глобальную экономическую повестку - ряд решений напрямую отразится и на ситуации в нашем регионе.

Был представлен свежий рейтинг регионов РФ по состоянию инвестиционного климата, подготовленный Агентством стратегических инициатив.

«Лидеры по-прежнему те же: Москва, Татарстан. В то же время серьезно за последние три-четыре года выросли регионы Дальнего Востока, - рассказал каналу РБК/Бизнес-Новость президент Торгово-промышленной палаты РФ и член рейтингового комитета Сергей Катырин. - Сказался период пандемии, потому что однозначно было административное давление. Сейчас бизнес отмечает его снижение». В списке 33 субъекта из ДФО. В рейтинг вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский край.

Хабаровский край в пролете. Что повлияло? Пандемия и режим самоизоляции? Слабая работа с инвесторами? Или то, что в крае в прошлом году не было политической стабильности и инвестор просто боялся идти к нам? Ответить на эти вопросы сложно. Тем не менее сейчас эксперты советуют делать ставку на развитие новых технологий, поддержку малого и среднего бизнеса и развитие собственных производств, а также привлекать инвесторов для решения больших социальных задач.

Точки роста

Повестка Дальневосточного макрорегиона стала специальной частью международного форума. На сессии «Дальний Восток: от ресурсной экономики к промышленности высоких переделов» Михаил Дегтярев стал ключевым спикером в обсуждении процесса перенастройки промышленного контура Дальнего Востока, шагов для сохранения темпов роста и качественных структурных сдвигов и других актуальных вопросов.

Как отметил врио губернатора, в Хабаровском крае сформирована основа для прорывного развития промышленности высоких переделов, обеспечиваются экспортные поставки несырьевой неэнергетической продукции, рассказал о точках роста и необходимой кластеризации лесопромышленного комплекса.

«Совсем недавно запустили в крае инициативу, которую назвали «Дом дальневосточника». Это флагманский проект под развитие индивидуального жилищного строительства. Причем на основе деревянного домостроения. Из местного сырья. В настоящее время из местного сырья дома в крае не выпускаются. Ориентируемся выйти на выпуск до 1000 домокомплектов в год. Предложение Министерству по развитию Дальнего Востока - развернуть проект деревянного домостроения на весь Дальний Восток, чтобы сформировать объем спроса для наших лесопромышленников.

Президентом России поставлена задача довести объем ввода жилья в крае до 1 млн квадратных метров в год. Для решения этой задачи Минвостокразвития России запускает новую инициативу – "Дальневосточные кварталы". У наших застройщиков жилья появится возможность воспользоваться льготами режима ТОР. Включая меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры», - рассказал на сессии Михаил Дегтярев.

Бережное использование

Развитие промышленности не должно пагубно сказываться на природе. В этой связи внушает оптимизм повышенное внимание к контролю за использованием лесных ресурсов. Между краем и АО "ВЭБ.ДВ" подписано соглашение о предоставлении доступа к цифровому сервису "Лесвосток".

Его основа – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная, экономически значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения. На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны «можно» (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны «нельзя» (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и пр.). За несколько кликов пользователи – инвесторы и лесопользователи – смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.

«Все процессы полностью автоматизированы – от выбора участка, подачи заявления, оформления и проверки документации до заключения договора аренды. Внедрение автоматизированного электронного документооборота и автоматизации обмена данными существенно упростит и ускорит административные процедуры для бизнеса, позволит перевести взаимодействие государства и предпринимателей в лесной сфере в электронный формат. Благодаря применению цифровых технологий и автоматизации документооборота сроки получения лесных участков сократятся в 9 раз, с 270 до 30 дней», – прокомментировал Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления.

Социальная значимость

Михаил Дегтярев отдельно отметил и значимость подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении госкорпорации "Ростех" к реализации в крае проектов по достройке детского больничного комплекса и онкологического диспансера в г. Комсомольске-на-Амуре и строительстве Центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури" (стоимость проекта может составить 3,7 млрд руб.). Госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве концессионера.

Благодаря подписанному в Санкт-Петербурге соглашению расширится сотрудничество правительства края и с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева.

РХТУ занимает передовые позиции в перечне технических университетов России и имеет самый высокий рейтинг среди химико-технологических вузов страны. Университет получил мировое признание как один из ведущих учебно-научных центров, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации.

- Мы подписали соглашения о партнерстве по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности по направлениям, имеющим приоритетное значение, а именно: по новым технологиям в строительстве, медицине, энергетике, экологии, включая проектирование и внедрение технологий глубокой утилизации и нейтрализации многокомпонентных отходов, участию в проектах по «зеленой» экономике в прибрежных районах Охотского моря и реки Амур, агротехнологиям, - озвучил совместные планы Михаил Дегтярев.

РХТУ им. Д.И. Менделеева примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в Хабаровском крае в коллаборации с вузами края: Тихоокеанским государственным университетом (определен как базовая научно-исследовательская площадка), Хабаровским государственным университетом экономики и права, Комсомольским-на-Амуре государственным университетом. Также к сотрудничеству привлекаются предприятия, входящие в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Отдельного внимания заслуживает реализация образовательного проекта «Менделеевские классы» для школьников Хабаровского края. Его цель - обеспечение условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, последующая подготовка компетентных специалистов, необходимых химической, атомной, металлургической, энергетической и другим отраслям промышленности России.

Лучшие практики столицы

Врио губернатора намерен внедрить лучшие практики столицы России для повышения в крае качества транспортных услуг.

Дегтярев подписал документ о сотрудничестве в рамках интеграции билетных систем Москвы и Хабаровского края. Он предполагает запуск карты "Тройка" как единого билетного носителя.

Ожидается, что это приведет к обеспечению устойчивой работы транспортной сети, повышению качества транспортных услуг для жителей края.

В Комсомольске-на-Амуре с декабря 2020 года реализуется пилотный проект по внедрению транспортной карты "Тройка". В нем задействовано 4 автобусных маршрута, используется более 20 терминалов. Проведены техническая отладка системы, настройка необходимого функционала, проработана организационная составляющая. Пассажирами Комсомольска-на-Амуре положительно одобрены инновации.

Промышленный запуск проекта в Хабаровском крае возможно реализовать уже в 4 квартале 2021 года.

«Появление транспортной карты «Тройка» в регионе - возможность перенять столичный опыт в развитии транспортных сервисов для пассажиров. Московская билетная система - стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня – обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой «Тройка» на всей транспортной сети региона.

Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система. Хабаровский край пусть и находится за тысячи километров и 7 часовых поясов, но тоже становится частью единой билетной системы Российской Федерации», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сергей Шевченко