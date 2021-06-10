Хабаровские поисковики вернулись из межрегиональной экспедиции

Активисты Хабаровского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» вернулись из межрегиональной экспедиции «Дальневосточный фронт». В течение двух недель волонтеры вели поиски солдат, погибших во время Второй мировой войны в Смирныховском районе Сахалинской области. Всего в экспедиции приняли участие более 40 человек из 18 регионов страны. Им удалось обнаружить останки трех советских и двух японских воинов.





- В результате экспедиции были найдены останки трех советских бойцов, предположительно, из 157-го стрелкового полка, который 17 августа 1945 года вел наступление в районе сопок Плоская и Длинная. К сожалению, имена воинов установить не удалось. Торжественное захоронение останков планируется провести 22 июня в селе Победино Смирныховского района, - сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.





Поисковики также обнаружили останки двух японских солдат. При одном из них найден личный опознавательный знак. В ближайшее время останки будут переданы японской стороне.





- В годы Второй мировой войны на Сахалине вдоль 50-й параллели, где сейчас находится Смирныховский район, проходила сухопутная граница между СССР и Японией. На своей стороне границы японцы построили мощный Харамитогский укрепрайон. Его защищали более 5 тысяч солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В августе 1945 года в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов советской и японской армий. Останки погибших мы находим в местах, усыпанных гильзами и осколками от гранат, - поделились волонтеры.



