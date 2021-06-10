



1-2 июля в Хабаровске впервые пройдет Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока». Это масштабное событие как для региона, так и для партнеров из других субъектов страны. Мероприятие объединит предпринимателей из разных сфер бизнеса, а также руководителей инвестиционного сектора федерального и регионального уровней.

Форум представит участникам уникальную возможность в живом диалоге обсудить инвестиционную ситуацию на Дальнем Востоке, обменяться опытом и мнениями по общим и острым для дальневосточных территорий вопросам, ознакомиться с перспективами инвестирования по отдельным направлениям. А практическим итогом мероприятия может стать заключение соглашений по ряду проектов.

В рамках форума будут работать девять дискуссионных площадок по числу наиболее притягательных и перспективных для инвесторов отраслей, секторов и направлений развития экономики: лесная промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм, строительная индустрия, инновационная экономика, малый и средний бизнес, преференциальные режимы.

- Хабаровский край – крупнейший экономический и политический центр Дальнего Востока, расположенный на перекрестке главных магистралей макрорегиона: воздушных, водных, автомобильных и железнодорожных. С Хабаровского края свое знакомство с Россией начинают гости из стран АТР, а соотечественники, приезжающие из центральных и западных регионов страны, - знакомство с Дальним Востоком. Мы должны использовать эти возможности. Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» призван не просто привлечь инвестиции в регион и дать старт новым крупным проектам, ключевая цель развития инвестиционной деятельности – улучшение условий жизни в Хабаровском крае. Инвестиции должны не только обеспечивать рост прибыли компаний, но и служить интересам людей, - сказал Михаил Дегтярев.

Организаторы форума: правительство Хабаровского края и краевое "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края".



