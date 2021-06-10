Зачем в Хабаровске строят дорогие и лакомые для вандалов остановки?

Найдите 10 отличий между двумя остановочными павильонами - века настоящего и века прошлого

В ответ на публикацию «Дай миллион!» («Молодой дальневосточник XXI век», №21 от 26 мая - 2 июня 2021 года) один из читателей электронной версии нашей газеты прислал фотографию в тему остановочных павильонов. Именно о них шла речь в публикации.

На фотографии, которой более чем полвека, виден очень похожий на современный остановочный павильон. Изучив внимательно снимок и проконсультировавшись со специалистами-историками и краеведами, должен констатировать, что, к сожалению, на историческом снимке не Хабаровск, ну не бегали у нас автобусы завода имени Урицкого (ЗИУ)! Но очень похоже на наш город 60-70-х - люди, снег, остановка. И почти как современная хабаровская.

Нет только ИК-обогревателей, USB-разъемов для подзарядки гаджетов, не смонтированы камеры видеонаблюдения. Зато есть необходимый минимум - металлический каркас, современные материалы для стен: полупрозрачный ударопрочный пластик, остановочный павильон открыт только с одной стороны. Свою функцию выполняет - можно дождаться автобуса, укрывшись от непогоды. О цене ничего не могу сказать. Но мне думается, что стоимость советского остановочного павильона - материалы, изготовление, доставка, установка и иные расходы - никак не могла равняться 8-9 тысячам тех рублей.

Не "умная" остановка 50-летней давности

Новое – это хорошо. И даже я, отъявленный ретроград, не против нужного и полезного, пусть даже в малом объеме. А сколько остановок общественного транспорта в Хабаровске вообще обходятся без крыши и стен? Зато чего только на них не встретишь. Как вам новые инициативы МУП «НПЦ ОДД», что водрузили дорожный знак «Стоп» прямо посредине? Даю координаты - остановка «Улица Юности», бывший «Гортоп». Пассажиры, прежде чем попасть в трамвай, должны уклониться от встречи с металлической табличкой. Квест, который всегда с вами!

Кстати, звание Хабаровску как самого комфортного города в ДФО в 2020 году дало министерство строительства России, оценивая инфраструктуру населенных пунктов по 36 критериям.

Хочу напомнить один не очень давний, но очень неудачный опыт внедрения в широкие народные массы Хабаровска нового и вроде бы даже полезного начинания. После расширения улицы Ленина вложились и поставили паркоматы, дабы взимать плату с автомобилистов, что оставляют машины на обочине: кто-то в офисный центр приехал, кто-то по магазинам прошвырнуться... Для специалиста-контролера даже будку соорудили. Но опять народ не тот попался: или парковались и не платили - «я только на минутку», или просто находили другие места, где на халяву можно машину оставить. И стоят от улицы Постышева до площади Блюхера безобразные грязные коробки поблекших цветов, уже частично побитые, облепленные «мусорными» объявлениями, как памятник непродуманным, но очень «моднявым» - инновации, хай-тек, «за ними будущее» - тенденциям.

"Умная" остановка, наши дни

Но есть и хороший момент - на сегодняшний день большинство развандаленных остановок подверглись частичному восстановлению. По крайней мере на тех, что удалось обследовать лично, – возле ПИ ТОГУ и у памятника морякам-амурцам вставлены новые стекла. В павильоне у Педагогического института еще и USB-зарядка работает! Неужто миллион рублей пойдет на благое дело? И на инновационных остановках ВСЁ заработает?

Эдуард Попов

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