Спасти семилетнего Ёсина: люди собирали деньги на лечение, а Михаил Дегтярёв ускорил получение российского гражданства

Благодаря вмешательству краевой власти ребенок с онкологическим диагнозом получил гражданство и бесплатное лечение в Хабаровске

Соцсети в Хабаровском крае, как оказалось, работают эффективнее любой бюрократической машины. Сегодня Михаил Дегтярев побывал в онкологическом отделении Детской больницы им. Пиотровича в Хабаровске, где с марта лежит семилетний Ёсин.

Мальчик в палате — вместе с мамой. Семья жила в Челябинске, где Ёсин и родился, затем — переезд в Хабаровск. Но мальчику так и не оформили российского гражданства.

Михаил Дегтярев, узнав о судьбе Ёсина, дал поручение в течении недели оформить для мальчика необходимые документы. Сразу же после выдачи нового свидетельства о рождении был оформлен и полис обязательного медицинского страхования.

Теперь семья будет спокойна. У нас прекрасные врачи, которые ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Ёсину и всем ребятам, которые у нас сейчас в больнице, желаю скорейшего выздоровления. Мамам – низкий поклон за их выдержку и терпение, а медработникам – огромное спасибо за их круглосуточный труд и участие в судьбе каждого малыша, — сказал Михаил Дегтярев.

На спасение от рака семья тратила свои небольшие сбережения, просьбы о помощи размещали в соцсетях.

Я очень благодарна всем, кто мне помогал раньше собирать деньги на лечение сына. И большое спасибо врио губернатора, что он так быстро помог нам все сделать, что мы теперь сможем нормально лечиться, не думая о деньгах, — поделилась мама мальчика.

Заведующая отделением онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы Елена Ерега рассказала, что на лечение в Хабаровск приезжают не только несовершеннолетние жители районов края. Сюда направляют детей и подростков из Амурской области, с Камчатки, Чукотки, Сахалина, из Магаданской области.