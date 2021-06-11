За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 69 заболевших коронавирусом

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9 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 43 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 28

Комсомольск - 1

имени Лазо район - 12

Охотский район - 7

Хабаровский район - 21

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 609 коек. Свободно 128. На лечении находится 11 тяжелых пациентов, 10 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1652 человека. В том числе 481 стационарно, 1171 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 073 случая Covid-19. 50 991 человек выздоровел.



