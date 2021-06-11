В Хабаровске подрастающее поколение вовлекают в предпринимательство

Развлекательное мероприятие «Наши дети – Опора России» пройдет 13 июня в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского, сцена «Ракушка». Праздник организован в честь Дня российского предпринимательства, Дня защиты детей и Дня России. Начало в 12.00.

Мероприятие проводится в целях популяризации предпринимательской деятельности и вовлечения в предпринимательскую деятельность подрастающего поколения. На площадке возле Утеса будет развернута площадка предпринимательства – мастер-классы и тестирование по профориентации, бизнесу для подростков.

Кроме того, посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: вокальные и танцевальные выступления творческих коллективов города, фокусник, шоу мыльных пузырей, шоу экспериментов, розыгрыши, сладкие подарки, сюрпризы. А также: ярмарка изделий ручной работы «Сделано мамой, сделано в России», мастер-классы, «Мамин базар» (проект, где можно обменять/продать одежду, из которой выросли малыши), сбор одежды для малообеспеченных семей и многое другое.

Ведущий праздника Андрей Волошин. Организатор мероприятия: Хабаровское региональное отделение Общероссийской Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Правительством Хабаровского края, комитет по развитию женского предпринимательства Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».