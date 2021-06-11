Село Вострецово Охотского района закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса





Село Вострецово Охотского района Хабаровского края из-за вспышки COVID-19 власти закрыли на карантин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Документ вступил в силу с 00-часов 11 июня.





Сейчас в населенном пункте зарегистрировано сразу 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Село находится в пешей доступности от другого поселения Новое устье, которое с 6 июня также закрыто из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Из 20 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Вострецово 5 человек в возрасте от 60 лет. У 85 человек контактных и с симптомами взяты мазки на наличие COVID-19, - рассказал Иван Кулешов, главный врач Охотской центральной районной больницы.

Согласно постановлению, в селе приостанавливается работа организаций всех форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта и определены специальным Указом Президента РФ. Также введен запрет на выезд жителей из села. Покинуть его можно будет только после двухнедельного карантина и получения отрицательного результата анализа на наличие новой коронавирусной инфекции после 10 дней пребывания в обсерваторе. В Вострецово будет проведена дезинфекция административных зданий, общественных помещений, магазинов.

Всего в селе Вострецово проживает 344 человека. Привиты против коронавирусной инфекции только 102 жителя. При этом менее половины из них – люди старшего возраста. Кроме этого, в закрытом стационарном учреждении «Дом-интернат с. Вострецово» у 4 сотрудников учреждения также выявлен COVID-19, они находятся на амбулаторном лечении.

Из Хабаровских медорганизаций дополнительно направлены лекарственные препараты для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и средства индивидуальной защиты.



