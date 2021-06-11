В рамках акции «Сад памяти» в Хабаровском крае» высадили 12 тысяч деревьев

Международная акция "Сад памяти" продолжается в России, в том числе и в Хабаровском крае. Она началась 18 марта и продлится до 22 июня. За это время в регионе уже было высажено 12 тысяч молодых деревьев. Насаждения хвойных и лиственных пород появились сразу в тринадцати муниципальных районах региона.





- Масштабные посадки деревьев уже прошли в Хабаровске, Амурске, Бикине и Комсомольске-на-Амуре. За несколько месяцев сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, работники местного самоуправления и жители высадили саженцы кедра, лиственницы, ели, рябины, березы и других пород деревьев. К акции привлекли и воспитанников школьных лесничеств края. К примеру, ребята из школьного лесничества "Лесной патруль" школы №5 поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе посвятили посадку деревьев памяти своего односельчанина, ветерана Великой Отечественной войны Владислава Сергеевича Ужинкина. Он участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на Тихоокеанском флоте. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией". Его уже нет в живых, но посаженые деревья будут напоминать о его заслугах, - рассказала ведущий эксперт комитета развития лесного хозяйства края Сания Шакирова.





Принять участие в акции можно было и дистанционно. Те, кто живут в частном доме или часто выезжают на дачу, могли посадить дерево у себя на участке, выложив фото в соцсети с хештегом #СадПамятиДома. А на официальном сайте акции садпамяти2021.рф можно было нанести посаженное дерево на интерактивную карту.





Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. По предварительным данным, в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны в разных частях мира было высажено более 28,9 млн деревьев. Посадки прошли в России, Бельгии, Марокко и других странах.



