Сегодня выпускники Хабаровского края сдают ЕГЭ

Михаил Дегтярев проверил сегодня, как организованы единые государственные экзамены в регионе. Он побывал в ППЭ на базе 6-й гимназии, где в течение 3 часов 55 минут 71 человек сдает ЕГЭ по физике.

- Уверен, что каждый из вас приложил максимум усилий для того, чтобы сдать ЕГЭ с наилучшим результатом, ведь от этого зависит ваша дальнейшая судьба, - сказал, обращаясь к одиннадцатиклассникам, врио губернатора. - Вы молодые, умные и энергичные. Перед вами открыты все дороги. Важно, чтобы вы знали: куда бы вас ни забросила судьба и как бы далеко вы не были, вы очень нужны

в нашем родном крае.





В этом году ЕГЭ проходит с некоторыми особенностями. Для выпускников 11-х классов и других экзаменующихся досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменен. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдавали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и сдают для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период в середине июля 2021 года. Эти сроки увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.В 2021 единые госэкзамены в Хабаровском крае сдают 6 290 человек. Из них выпускники текущего года - 5 689 человек, выпускники прошлых лет - 571 человек, студенты СПО - 29 человек. Также на сдачу ЕГЭ зарегистрирован один учащийся 10 класса.



