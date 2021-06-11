Как провести День России в Хабаровске и не намокнуть

Прогноз погоды на грядущую субботу не радует, синоптики обещают затяжной дождь, поэтому мы подобрали мероприятия так, чтобы вы не промокли.

12 июня страна отмечает День России, и Дальневосточная государственная научная библиотека (ул. Муравьёва-Амурского,1) приглашает гостей посетить выставочную экспозицию литературы «Из истории геральдических традиций Отечества» и книжно-иллюстративную экспозицию «Символика Хабаровского края». Погружение в мир патриотизма пройдёт на 3 этаже ДВГНБ с 10:00 до 18:00.

Справки по телефону +7 (4212) 32-72-20.

Познакомиться с историей поближе можно будет и в Дальневосточном художественном музее (ул. Шевченко, 7) на «Нескучном» разговоре с художником-бутафором I разряда Сергеем Романовым. Он расскажет о русской военной традиции, тонкостях воплощения исторических реалий на театральной сцене, устройстве мушкетов. Гости возьмут в руки настоящие кованые мечи, примерят средневековый доспех и подержат подлинные археологические артефакты. Встреча с Сергеем состоится 12 июня в 17:00, стоимость билета 150 рублей.

Дополнительная информация: +7 (4212) 32-83-38.

Мастер-класс «Космонавт» пройдёт 12 июня в 14:00 в Доме Творчества (ул. Ленинградская, 15). Взрослые и дети распишут в космическом стиле имбирный пряник, посвятив композицию любому космонавту от великого Юрия Гагарина до начинающего Петра Дуброва. Стоимость мастер-класса: 700 рублей.

Необходима предварительная запись по телефону +7 (4212) 93-44-63.

Маленькие любители современных игрушек «слайм» на мастер-классе «Лизуномания» сделают своими руками 3 уникальных вида слайма, которые по окончании заберут с собой домой. Мастер-класс пройдёт 12 июня в клубе юных алхимиков «Фарадей» (ул. Ленинградская, 28в, 414 кабинет) в 12:00, стоимость составит 1000 рублей.

Записаться можно по телефону: 8-914-161-03-68.

В воскресенье прогноз обещает солнце и тепло, поэтому прогулки по городу отлично подойдут для проведения досуга. Вот подборка мероприятий на открытом воздухе:

Пешая прогулка "От площади до площади" пройдёт 13 июня, на которой участники прогуляются по улице Муравьёва-Амурского вместе с экскурсоводом краевого музея имени Гродекова Ириной Вакуленко. Ирина Николаевна расскажет о центральной площади дореволюционного Хабаровска, о судьбе Успенского собора, о Хабаровских виноделах, о самых красивых домах города, первом кинотеатре, знаменитом кафе «Чашка чая», японском фотографе, немецких предпринимателях, о том, что было раньше на площади Ленина и многом другом. Экскурсия начнётся в 17:30, стоимость: 500 рублей.

Информация и запись на экскурсию по телефону: 8 924 205-35-73

«Скверный фестиваль» организует центр современного искусства «Артсерватория» с 16:00 в сквере на Льва Толстого, 3. Намечается крутое времяпровождение под открытым небом, где можно будет поиграть в дворовые игры, оставить свой след в виде граффити на заборе, сделать воздушного змея, поставить полатку. Билет на ламповый летний вечер можно купить на сайте Артсерватории за 500 рублей.

Благотворительный фестиваль «Круговорот добра» пройдёт на центральной набережной в 15:00. Для гостей будет организована ярмарка добра, игры с аниматорами для малышей, аквагрим, собаки-обнимаки, шоу мыльных пузырей и иллюзионисты, и многое-многое другое. Все вырученные средства будут направлены в фонд «Счастливое Детство» на организацию первых международных творческих инклюзивных игр среди детей-инвалидов. ‍

Справки по номеру: +7 (962) 583 21 20

13 июня стартует экскурсионно-туристический проект «По городу с музеем». Двухчасовая экскурсия на комфортабельном автобусе будет проводиться в воскресенье с 12:00. Для жителей и гостей города будут представлены такие маршруты: «Достопримечательности Хабаровска» - экскурсия, на которой гид расскажет интересную историю улиц нашего города, о которой вы могли никогда раньше не слышать. «По дороге к Амурскому мосту»: экскурсия включает посещение знаменитого Амурского моста, его историю, а также прогулку в парке «Северный». Экскурсия «Православные храмы Хабаровска» расскажет историю старейших храмов города, познакомит с православным дореволюционным и современным Хабаровском. Все маршруты начинаются у Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова (ул. Шевченко, 11).

Присоединиться к экскурсии можно, оставив заявку по телефону +7 (4212) 31-63-44, стоимость билета 400 рублей.

Акция «Я люблю свой двор» пройдёт во дворе дома по ул. Лазо, 13 в 18:00. В программе азотное шоу, мыльные пузыри, сладкая вата, конкурсы, песни и танцы. Всю информацию можно получить в профиле организатора, члена общественной палаты г. Хабаровска Али Мамедова.

Для тех, кто хочет провести время в уютном закрытом пространстве, в ТРЦ "Броско Молл" (ул. Пионерская, 2в) в «Коммуне» (3 этаж) в 19:00 проект «Open Space» проведёт психологическую беседу «Сила утраты: почему мы не станем прежними?». Карпова Валерия и Волкова Марина, практикующие психологи, специалисты Центра семейного устройства, расскажут, как переживается утрата и почему важно наполняться внутренними ресурсами.

По всем вопросам: 8-924-306-10-77.