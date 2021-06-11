Победа над «средневековьем»: Дегтярев добился выделения из федерального бюджета более 2 млрд рублей на аварийное жилье

Проблема расселения аварийного жилья в Хабаровском крае решится до 31 декабря 2022 года.

В своем телеграм-канале Михаил Дегтярев сообщил, что федеральный центр выделил для Хабаровского края деньги сверх существующего лимита, эта сумма более 2 млрд рублей. Деньги предназначены для расселения аварийного жилье во всем регионе. По сути, это дополнительное финансирование, которого удалось добиться руководству региона. Речь идёт о домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года.

Мы сможем обеспечить нормальным жильём 2 тыс. 218 человек, которые сейчас живут в развалюхах. Это 1 тыс. 097 человек в Хабаровске, 51 человек в п. Литовко Амурского района, 192 человека в Бикине, 132 человека в п. Токи Ванинского района, 282 человека в Комсомольске-на-Амуре, 120 человек в п. Уктур Комсомольского района, 14 человек в с. Константиновка Николаевского района, 237 человек в Советской Гавани и 93 человека — в п. Майском Советско-Гаванского района — отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Ранее, после осмотра бараков на проспекте 60-летия Октября, Дегтярев назвал ситуацию с аварийным жильем в Хабаровске «средневековьем»

В настоящий момент к федеральному сверлимитному траншу в размере 2,23 млрд рублей регион добавляет свои 952 млн. рублей. Деньги будут работать в программе расселения аварийного жилья до 2022-23 г. Условий никаких, правительство Хабаровского края сразу сможет покупать и строить жилье для ликвидации аварийного фонда.

Напомним, в январе Михаил Дегтярёв и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Хабаровском крае, а также обсудили параметры взаимодействия властей региона с госкорпорацией.



Подписанный документ закрепил сокращение сроков расселения аварийных домов на территории края, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ Хабаровский край взял на себя обязательства завершить соответствующую региональную программу до 31 декабря 2022 года, а не в 2025 году, как планировалось ранее.