Дегтярев: Наша вера в сильную Россию - залог новых побед!

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем России.

«Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем России! 12 июня – праздник нашей страны, независимой и сплоченной державы. Россия – это большой и многонациональный дом, где мы живем на принципах добрососедства.

Жители Хабаровского края вносят значимый вклад своим трудом, знаниями и талантом в общую работу на благо любимой Родины. Сегодня от нашей ответственности и стремления изменить жизнь к лучшему зависит настоящее и будущее страны.

Нам есть чем гордиться и есть над чем работать, чтобы двигаться вперед. Уверен, дальнейшими совместными усилиями мы приумножим силу и славу нашего государства. И наша вера в великую и сильную Россию – залог новых достижений и побед. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых свершений во благо России!»