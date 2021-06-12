В Хабаровском крае прапорщик-разгильдяй потерял автомат

Как промотать вверенное имущество, будучи в трезвом уме и здравой памяти

У наших военных есть такое особое умение, непостижимое для простых граждан: расставаться с вверенным им казенным имуществом. Не потерять, не украсть, не продать, не пропить, не сломать и далее по списку, а именно промотать.

Подобное случилось осенью 2020 года в N-ской воинской части, расположенной в окрестностях Хабаровска. Для действия на учениях прапорщик Лукьянов получил днем в оружейной комнате закрепленное за ним оружие - автомат АК-74М. С ним и убыл на место назначения.

В те же сутки, 21 октября 2020 года, но несколько позже - в 17 часов - на территории одного из стрельбищ в Хабаровском районе военнослужащий по контракту Лукьянов, утратив бдительность, вверенное ему оружие промотал. Вместо того чтобы закинуть АК за спину (для этого автомат снабжен ремнем), прапорщик положил его на крыло военного грузового автомобиля. И все для того, чтобы помочь своему сослуживцу забраться в кузов транспортного средства. Сам сел в кабину машины и совместно с водителем направился в пункт постоянной дислокации.

Тем самым он, информирует заместитель руководителя 57 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции А.С. Соловьев, допустил: «…нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования оружия, предусмотренных ст. 13 Устава внутренней службы ВС РФ и п. 18 Постановления Правительства РФ от 15.10.1997 № 1314».

Сон в зимнюю ночь

Ой, что-то это мне напоминает. Нечто подобное в окрестностях Хабаровска уже было.

Время и место действия - 30 января 1922 года, незадолго до Волочаевского сражения, станция Ин, расположение войск Народно-революционной армии Дальневосточной республики (за наводку спасибо бойцам из Хабаровского коммерческого патриотического центра).

Из оперативной сводки: «При расследовании случая потери секретных слов комбатом 3-го полка выяснилось, что секретные слова были выданы комбату Дeмину, который передал секретные слова на хранение батальонному адъютанту Подгурскому. Последним секретные слова хранились в кошельке, в кармане френча. Перед сном адъютант положил френч под голову и утром обнаружил пропажу кошелька. В кошельке также хранились документы Подгурского о гражданской службе и 5 рублей золотом. Похитителя найти не удалось». К сожалению, не ясно, каковы были результаты и какое наказание понес батальонной адъютант Подгурский.

В нужник с секретными картами

Спустя 20 лет: иная война, иные люди, иные звания. Но ситуация схожая, я бы сказал, с душком. Сухой казенный слог донесения от 13 октября 1942 года начальнику штаба Западного фронта от начальника военных сообщений Западного фронта комбрига…(фамилия неразборчиво): «Все секретные документы, утерянные завделопроизводством управления военного коменданта распорядительной железнодорожной станции №7 Западного фронта техником-интендантом 1 ранга Никоновым А.Л. найдены и возвращены в отдел ВОСО Запфронта. Они были обнаружены вместе с полевой сумкой Никонова в уборной на станции Кунцево Западной ж.д. По этому делу прокуратурой Западного фронта произведено расследование и материал передан военному трибуналу для привлечения виновных к судебной ответственности».

Это чем же был занят старший лейтенант Никонов, чтобы в нужнике на станции, недалеко от Москвы, оставить полевую сумку с массой бумаг! И не вспомнить о ней. Для справки: в течение всего 1942 года и зимы 1943-го Западный фронт вел тяжелые бои на центральном стратегическом направлении («Ржевская мясорубка»), но не достиг заметных успехов. Так что есть основания думать, что редкостный разгильдяй Никонов сгинул в одном из этих боев. Утерял секретные документы, промотал вверенное имущество - за это штрафбат точно светил.

Дура лекс

Конечно, хорошо учиться на чужих ошибках, тут канцлер Бисмарк прав. А ведь наш прапорщик Лукьянов реально попал - по пути следования из-за тряски оружие упало с крыла автомобиля на проселочную дорогу. Трассы у нас еще те - ямы, колдобины и прочие препятствия. Служивый, видимо, очнулся только по прибытии в часть. Это как же надо было устать от трудов ратных в поле, что вспомнить об оружии спустя несколько часов.

Гарнизон Анастасьевка под Хабаровском - наши и так могут

Прапорщик отделался неслабым испугом - в ходе поисков, организованных командованием указанной части при содействии местных правоохранительных органов, оружие было найдено, но уже в неисправном состоянии.

Не повезло служивому – потеряй он иное, не стреляющее имущество, то можно было б обойтись списанием. В стиле офицеров славного императорского российского флота: «…нашлась ли волна, способная разбить иллюминатор и унести в стихию персидский ковер из кают-компании?» Подписывая подробный рапорт флотского офицера о сем прискорбном случае, начальник мудро дописал: «…и рояль с канделябрами тоже».

А так доказательств, собранных 57 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, было достаточно для вынесения судом приговора в отношении прапорщика Лукьянова. Суд учел все детали дела и, оставив на свободе контрактника Лукьянова, назначил ему штраф в тридцать тысяч рублей. Суд принял во внимание, что прапорщик в ходе следствия и на суде признал себя виновным и чистосердечно раскаялся в содеянном.

И они могут

Но традиции по проматыванию имущества сильны не только в русской, советской, а потом опять в российской армии. И в Вооруженных силах иных стран вверенное бойцам имущество исчезает порой весьма оригинальными способами. И тут армия обороны Израиля – ЦАХАЛ - вне конкуренции.

Именно оттуда в оборот российских армейцев вошел такой эвфемизм, как «поднять с земли». Какое там «стибрить», «стащить» или, не дай Яхве, украсть! Шел иудейский солдат мимо, увидел, что таки да, оно очень плохо лежит, взял и поднял. «Поднимают» в ЦАХАЛе многое и, видимо, так интенсивно, что каждый год в Израиле среди ушедших на покой бойцов объявляют сбор «поднятого с земли» имущества.

И возвращают - начиная с обмундирования и заканчивая противотанковыми ракетами. Нет, я понимаю, что комплект армейского камуфляжа вполне и в мирной жизни пригодится: удобный крой, добротная ткань, масса карманов, да и с местностью в нем легко слиться. Но вот противотанковый гранатомет TOW зачем? Или лента с 50 патронами для крупнокалиберного пулемета? «Ой, да в нашей жизни и это лишним не будет», - прокомментировал мой запрос бывший специалист ЦАХАЛ, что несколько лет назад выложил шикарный пост о таком «возврате имущества» дембелями израильской армии.

Видимо, раздолбайство, пофигизм и прочие прелести душевного состояния «людей в погонах» - интернациональная черта. Человек так не совершенен! Но к лучшему и светлому надо стремиться.

Эдуард Попов

Фото из открытых источников

Статья 348 Уголовного кодекса Российской Федерации. Утрата военного имущества

Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сколько зарабатывает за месяц прапорщик ВС РФ. По состоянию на 01.06.2021 по профессии «прапорщик» в России открыто 19 вакансий. Для 42,1% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 46,5 тысячи рублей, 31,6% объявлений с зарплатой 44,2 тысячи рублей и 15,8% с зарплатой 55,7 тысячи рублей. По данным сайта Труд.сом