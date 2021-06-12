X-files: Домашние животные могут уберечь хозяина от смерти

Домашние питомцы могут в буквальном смысле защитить своих хозяев от болезней. А об их преданности и говорить нечего…

В природе существует такое понятие, как симбиоз. Говоря научным языком, это форма тесных взаимоотношений между организмами разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя пользу. Собаки и кошки, живущие в наших домах, тоже являются нашими симбионтами. Но здесь дело не в пользе.

С питомцами у нас устанавливается более тесная связь - уже на эмоциональном уровне. Мы их считаем полноценными членами семьи, они нас радуют, и мы грустим, если с ними происходит какое-нибудь несчастье. Порой такая связь выходит на более высокий, иррациональный уровень.

У моего знакомого жили две кошки. Между собой они не особо ладили, но хозяина любили. Старались лишний раз запрыгнуть к нему на колени либо заснуть на его груди. У этого человека не очень хорошо со здоровьем. Как-то он перенес микроинсульт: стала плохо работать кисть, затруднилась речь. Однако спустя пару месяцев мой знакомый смог полностью восстановиться.

Самое любопытное, что в тот самый день, когда его настиг «удар», одна из его кошек скоропостижно скончалась. Хотя животное было не молодо, никаких предпосылок для смерти у него не наблюдалось.

В общем, получилось, что кошка, по сути, ценой жизни приняла на себя удар судьбы. Инсульт (даже микро) мог привести к гораздо более тяжелым последствиям. Например, к параличу или даже к смерти. Но этого не произошло. Питомец пожертвовал собой ради жизни и здоровья хозяина…

Ждал давно умерших хозяев…

Проезжающие мимо этого места автомобилисты давно замечали собаку, лежащую на обочине. Собака либо спала, либо, вывалив от жары язык, провожала взглядом каждую машину. Люди пытались ее подзывать – пес не шел. Если подходили, собака убегала в кусты.

Со временем все привыкли, что питомец днюет и ночует на этом отрезке трассы. Оставляли воду и еду. Собака ела и пила, но в руки по-прежнему не давалась, чураясь людей. Пес кого-то ждал уже очень давно, но этот «кто-то» все не приходил.

Лишь спустя несколько лет нездешние люди узнали, в чем дело. Собака принадлежала одной молодой семье, живущей в гражданском браке. Пса очень любили и баловали. В скором времени парень и девушка решили пожениться. Пригласили множество гостей, арендовали местное кафе. После регистрации в загсе поехали кататься. И… автомобиль вылетел в кювет. Парень, девушка и еще один человек погибли…

Собаку никто не забрал. Так и приходил он несколько лет на место ужасной катастрофы, ждал своих уже давно мертвых хозяев. А потом какое-то время перестал там появляться.

Автомобилисты, которые часто здесь ездили и подкармливали пса, забеспокоились. Однако животное вскоре снова появилось. Но почему-то только по ночам. Где он гулял днем, что делал, неясно. А еще стали замечать, что вода и еда, оставленная для собаки, нетронута.

Наконец, один человек решил забрать неприкаянного пса к себе домой. Ночью он увидел животное, как всегда, лежащее на обочине. Остановил машину, подошел к собаке, а собака словно в воздухе растворилась… С тех пор больше ее никто не видел. Наверное, все же нашел на том свете пес своих хозяев, вот его душа и успокоилась…

Мост радуги

Мы часто задумываемся о том, что ждет нас в загробном мире. Много говорим, много спорим, многое пытаемся узнать. Но мы не одни в этом мире. Нас окружает биосфера нашей планеты – растения, животные и т.д. Что ждет их? Например, собаку или кошку.

Как-то мне поведали случай, когда возле погоста для домашних животных хозяин обнаруживал отпечатки песьих следов и слышал лай. Это не могли быть сторонние животные – некрополь располагается на небольшом изолированном острове. Тогда кто эти гости?

Существует версия, что собаку или кошку после смерти ждет разделение души. Одна ее часть навсегда улетает в астральный мир. Вторая же витает над землей и через какое-то время растворяется во Вселенной. И именно эта витающая вторая часть может попытаться вернуться к хозяину в виде своеобразного призрака. И даже оставить следы в прямом смысле.

Также можно вспомнить легенду о Мосте радуги. Она гласит, что когда животное умирает (особенно если оно было очень любимо кем-то в этой жизни), то попадает в это место. Там бескрайние луга и холмы, много пищи, воды и солнечного света. Старые и больные питомцы становятся здоровыми и сильными. Они довольны всем, кроме одного – каждый из них ушел раньше и оставил в этой жизни кого-то очень дорогого ему.

На Мосту радуги животные бегают и резвятся. Но рано или поздно наступает день, когда питомец, наконец, встречается со своим хозяином. И это становится самым счастливым днем в его жизни. После долгожданной встречи человек и его животное могут пересечь Мост радуги вместе…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин