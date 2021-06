Технотур: как комсомольские роботы и лазеры облегчают жизнь человека

Если у тебя, читатель, сейчас упадет ностальгическая слеза, значит, твое детство было счастливым. Ибо там были роботы! Стражи Первый, Турбо и Скутер, пуляющие лазерами в Сай-Килла, Коптура и Крушилу… Трансформер Оптимус Прайм сотоварищи, борющийся со злобными десептиконами (и фильм Майкла Бэя там рядом не стоял).

Лейтенант Джей-Ти Марш и его команда садятся в экзолеты, чтобы лететь освобождать Марс от захвативших его неосапиантов. Экзолеты, правда, не совсем роботы, да и мультик не об этом. Но это не мешает ему быть одним из лучших произведений в жанре рисованной анимации.

Гигантский Евангелион отражает атаку очередного Ангела, пока злобная организация Seele проводит комплементацию человечества… Вот злобный киборг из незаслуженно забытого фильма «Класс-1999» обнажает манипулятор и собирается умертвить стоящего перед ним «трудного» подростка… А уж какое влияние оказал на зрителя «Терминатор», и говорить не приходится.

Робототехника сейчас активно развивается и применяется в очень широких сферах, вплоть до супермаркетов. Ей, правда, весьма далеко до фантазий фантастов, что, однако, не мешает быть темой интересной и увлекательной.

Суровые игрушки

Хабаровское агентство «Аквамарин» (Амурский бульвар, 6, visa-khv.ru), о котором мы неоднократно писали, организовывает не только поездки на космодром «Восточный» и астрономические выезды на природу, но и увлекательные хай-тек-туры в Комсомольск-на-Амуре. В составе делегации «технарей» я (наверное, единственный гуманитарий) отправился в Город юности.

Экспоцентр

Первым в списке стояло посещение экспоцентра (музей авиазавода). Львиная доля выставки посвящена, разумеется, самолетостроению. Дебютной продукцией предприятия стал трехместный разведчик Р-6. Через несколько лет после своего появления машина, правда, устарела, и стали появляться более современные экземпляры.

В годы Великой Отечественной войны за станки встали подростки – этому отведен отдельный зал… Выпускал завод и гражданские изделия. Например, игрушки. Коробки на колесах с мигалками и надписью «милиция», склепанные из трех кусков металла грузовики – это все они, суровые комсомольские забавы…

В детстве я играл упомянутым в начале статьи роботом Первым. Он умел трансформироваться в истребитель и танк. Мне страшно представить, во что видоизменялись бы игрушки, выпущенные на авиазаводе города президентского внимания (машина «милиция» в машину «полиция»?).

Суровые комсомольские игрушки

Еще одним взрывом из прошлого стала безопасная бритва. У меня была такая. Абсолютно не деликатная, но эффективная – за пару минут я превращался из заросшего бирюка в гладко выбритого щеголя. Правда, кожа потом сильно раздражалась, словно жена-мегера, зато какая экономия по времени!

Члены делегации 45+ восхищенно разглядывали велосипеды. Периодически раздавались ностальгические всхлипы.

Остальное пространство экспоцентра занято под летную тематику. Весь модельный ряд – от полудеревянных монопланов до современных стелс-истребителей, их история и характеристики, ракеты, торпеды, снаряды, бомбы, сертификат о принятии Виктора Ишаева в почетные члены экипажа «Суперджета» – есть что посмотреть и даже пощупать.

Запах алюминия

Далее нас повезли на Комсомольский авиазавод. Так как предприятие оборонное, у нас отобрали телефоны и приставили сурового сотрудника специального отдела.

КнААЗ занимает огромную площадь. Тут и там находятся памятники самолетов, которые он выпускал. Провезли нас и мимо истребителей, стоящих на боевом дежурстве, – оснащенные полным боекомплектом, они готовы мгновенно вылететь на защиту рубежей нашей Родины. Если будут бомбить Хабаровск, то в краевую столицу звенья прибудут уже через десять минут.

Экспоцентр - быт комсомольчанина после основания города

Нам показали цеха, где изготавливают фюзеляжи, хвосты и крылья как гражданских, так и боевых машин. В общем, ничего фантастического я не увидел – обычное промышленное предприятие. В одном месте вытачивают корпуса, в другом сваривают листы и т.д. Правда, высокая автоматизация производства: станки с ЧПУ обрабатывают детали, операторы через видеокамеры управляют гигантскими клепательными машинами.

При изготовлении самолетов используется алюминиевый сплав. Самый лакомый для сборщика металла ресурс тут везде – в виде слитков, брусков, плит, листов, болванок… На мой взгляд, для охраны авиазавода бОльшую проблему представляют «несуны» по пути в пункт приема металлолома, нежели попытки отдельных личностей продать секреты иностранным разведкам.

Есть на КнААЗе свой инженерный IT-центр. Там решают задачи технического характера. Например, как сделать так, чтобы дорогая фреза стоимостью несколько тысяч евро не сломалась при установке на новый станок. Вот и сидят дяди и тети, уткнувшись в компьютеры с числами, графиками да сложными программами, и думают… Для «технаря» рай, для гуманитария – скукота…

Экспоцентр - макет ракеты

We are the robots…

Следующим пунктом хай-тек-тура стал Комсомольский-на-Амуре государственный университет (бывший технический). Там нас ждали те, ради кого мы сюда и поехали. А именно роботы. Некоторые участники технотура не преминули пошутить на тему киборгов, которые на нас нападут и завоюют планету. Судя по лицам сотрудников вуза, подобные «хохмы» их совершенно не веселят (ибо экскурсий каждый месяц немало, и каждый раз кто-то петросянит на тему «терминаторов»).

В первую очередь нам показали стенды, где студенты решают несложные технические задачи. Например, едут по ленте конвейера три различных товара. Следует установить датчики и прописать программу, чтобы машина научилась отсортировывать изделия – одно пускать на один путь, другое на второй и т.д.

Да, да! Вот такой «банальщине» и учат в университете. Но на самом деле именно благодаря труженикам прогресса выпускаются все более качественные вещи, удешевляется производство, а времена охоты на мамонтов и подтирания задниц лопухами уходят в небытие.

Промышленные роботы

«Мы заставляем железки работать вместо нас, - говорит руководитель научно-образовательного центра «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии» Сергей Сухоруков. – Автоматизация производства – это чтобы человек меньше работал, меньше допускал ошибок, чтобы было больше качественных изделий. Если люди будут вручную собирать сотовые телефоны, то на это уйдет много времени. И каждый сделает телефон чуть по-своему. Если мы соберем пять таких телефонов, разберем их, перемешаем детали и попытаемся их собрать, они просто обратно не соберутся».

Большой интерес вызвали промышленные роботы немецкой фирмы KUKA. Один манипулятор складывал из металлических кубиков различные фигуры. Комплекс механообработки с помощью крутящейся с бешеной скоростью фрезы мог вырезать тот или иной рисунок. Нам продемонстрировали выточенного на деревянной плите дракона. По словам Сухорукова, машина потратила на это всего двадцать минут. Главное здесь – правильно прописать программу.

Сварочный комплекс состоит из трех манипуляторов. Он умеет сваривать и собирать сложные изделия. Спиральный коллаборативный робот имеет семь осей и максимально заточен на безопасность человека при выполнении своих задач.

Сварочный комплекс

«Мы учим студентов основам: из каких элементов строятся автоматизированные системы, как они между собой взаимодействуют, как вообще должна думать система управления, чтобы выполнить полезную функцию», - продолжает Сергей Сухоруков.

К роботу можно подключить разные инструменты. На комплекс механообработки, к примеру, иногда вместо шпинделя с фрезой навешивают оптику от лазера. Однако это тоже непростая задача (не так, чтобы вилку воткнули, щелкнули тумблер и все заработало). Подключением занимаются специальные фирмы. Они называются «системные интеграторы», и в России подобных компаний немного.

Лазер в университете, кстати, есть. Он представляет собой большой серый ящик со стеклянным оптоволоконным кабелем.

«Волокно передает два киловатта мощности светового луча, - объясняет принцип действия руководитель лаборатории. – На выходе стоит оптика, где с помощью линз фокусируется луч. Промышленный лазер позволяет резать либо варить металл. Стоит он, кстати, дороже, чем две квартиры».

Это лазер. Не так вы его себе представляли?

Да и роботы KUKA весьма недешевы. Небольшой манипулятор с грузоподъемностью шесть килограммов стоит около 2,5 миллиона рублей. Однако крупные заводы могут себе позволить подобные инновации – автоматизация производства окупится сторицей.

«Киборг» для уборки мусора

В конце тура мы посетили Межрегиональный центр компетенции авиастроительного колледжа. Там тоже преподают робототехнику, однако, в отличие от университета, кадры готовятся по среднему специальному образованию.

«Ребята у нас получают профессии от слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике до программистов по контроллерам и управлению модулем, - рассказал преподаватель мобильной и промышленной робототехники Никита Маклачков. – У нас не только учат обслуживанию роботов, но и программированию, механике, электронике».

Конструктор, из которого сделали этот автомобиль, стоит более 400 т.р.

Нам продемонстрировали двух роботов, которых собрали учащиеся ссуза, – гоночную машину и мусоросборщик. До этого момента мое представление о монтаже «киборгов» ограничивалось конструктором «Лего», из которого малышня собирала модельки на колесиках. Однако здесь все оказалось иначе.

Для мусоросборщика надо сделать модуль, который поднимает/опускает манипулятор; модуль, который разжимает/зажимает тиски; модуль, который опрокидывает контейнер; модуль, который открывает кузов для выброса мусора. В конце концов модуль, благодаря которому машина движется. И все эти устройства надо между собой синхронизировать, прописать программу и т.д. В общем, достаточно непростая инженерная задача.

Модель данного мусоросборщика заняла призовое место на чемпионате по робототехнике в Казани. И конструктор, из которого он собран, стоит более 400 тысяч рублей! А так глянешь – вроде игрушка да игрушка…

Краеведческий музей - скафандр космонавта-комсомольчанина Валерия Рюмина

По словам Никиты Маклачкова, трех студентов, занимающихся в Центре компетенции, уже приглашают на хорошие вакансии на предприятие при авиазаводе.

Что же касается наших талантов, мы попробовали смоделировать деталь для 3D-принтера и настроить станок с ЧПУ для вытачивания определенной формы. На этом технотур завершился…

Андрей Канев

Фото автора

Генеральный директор туроператора «Аквамарин» Марина Ус о возникновении идеи технотуров: «Идея тура возникла из-за интереса подростков к современным научным достижениям: роботы, беспилотники, работа на датчиках, искусственный интеллект… Мне кажется, что они к этим вещам относятся не как к чуду, а как к обычному явлению. Они живут в эру Интернета и не знают, что без Интернета раньше можно было жить. Первое, куда мы попробовали попасть, это космодром «Восточный», куда мы привезли первую группу школьников. Восторг был обеспечен. Дальше к нам обратились педагоги, которые обучают детей робототехнике и программированию, они предложили показать ребятам, как работают микрочипы. Мы нашли завод «МИКРОН» в Московской области. Нам провели развернутую экскурсию по цехам и чистым комнатам, где выращивают кремний. Потом было Сколково. Не тот, что для всех показывают, а настоящий – наукоемкий, со всеми лабораториями, аппаратными, «интернетом вещей». Потом уже мы вышли на авиазавод, чтобы посмотреть сборку самолетов и конструкторское бюро…».

Краеведческий музей

Также в программе технотура было посещение Комсомольского краеведческого музея. Там нам показали историю места, где потом появится город, с доисторических времен, историю самого города, быт комсомольчан в различные эпохи, животный мир и многое другое.