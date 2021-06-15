За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 79 случаев больных коронавирусом

79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 39 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за последние сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 44;

Хабаровский район - 7;

Охотский район - 28.





По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 629 коек. Свободно 58. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1783 человека. В том числе 571 стационарно, 1212 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 387 случаев Covid-19. 51 167 человек выздоровело.



