Мемориальную доску к 100-летию Алексея Черного открыли в Хабаровском крае

В районе имени Лазо торжественно открыта мемориальная доска к 100-летию Алексея Черного. В мероприятии приняли участие представители совета ветеранов, юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов.

По инициативе директора краеведческого музея Ольги Савиной, мемориальная доска украсила фасад Детской школы искусств в поселке Переяславка. Инициативу поддержали глава района, депутаты, ветераны. Именно в этом здании с 1954 по 1956 год работал Алексей Черный.

- Это здорово, что в год 100-летия со дня рождения Алексея Клементьевича его имя вновь зазвучало в больших и малых городах, поселках, - рассказал глава района Павел Сторожук.

В завершение торжественного мероприятия участники возложили цветы к установленному постаменту.

Отметим, что в течение года в каждом населенном пункте района проходят тематические встречи молодежи с ветеранами, поэтические вечера, концерты, спортивные соревнования, школьные уроки и "классные часы", приуроченные к 100-летию со дня рождения Алексея Черного.



