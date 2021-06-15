В Хабаровске радиация не была причиной странного листопада

Хабаровчане обратили внимание на неестественный листопад тополей. В социальных сетях появились фото грустного зрелища и комментарии «экспертов» о том, что явление происходит в связи с аварией на китайском заводе. Радиацией, дескать, облучило…

Однако в хабаровском городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов опровергли техногенную причину происшествия. Возможно, листопад начался после заражения деревьев инфекцией. Тем более что явление наблюдается только на одном виде тополей – тополе Симона, он же тополь китайский (как тут не пошутить на тему отсутствия качества всего, что связано с Поднебесной). Другие представители вида настолько обильно листву не теряли.

«Возможно, это грибковое поражение, которое возникло в период необычных сезонных колебаний температур, - отметил в своем инстаграм-аккаунте эколог-общественник Владимир Сидоров. - К сожалению, тополя очень подвержены подобного рода воздействиям и болезням».

«Когда играешь за эльфов в любую игрулю, в их локациях всегда листопады. Мы эльфы из Валинора. Все нормально»; «Просто лето кончилось, все, хватит с вас»; «Опали листья только на деревьях одного вида. Либо не приняли какой-то пестицид, либо болеют»; «Сильный дождь во внимание берет кто-нибудь? + температура не типичная для мая-июня, по ночам очень холодно».

Такие ироничные/адекватные комментарии от пользователей соцсетей вызвала новость о необычном листопаде.

Игорь Свинников

Фото из социальных сетей