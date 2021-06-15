Хабаровский университет будет готовить профессиональных казаков

В ПИ ТОГУ будут готовить атаманов и кадры для казачьих обществ

На очередном заседании совета при Президенте РФ по делам казачества принято решение о создании Ассоциации образовательных организаций высшего образования, в которых будут готовить кадры для казачества. Туда войдут 14 российских вузов. Три из них находятся в ДФО. В нашем крае честь ковать будущих Ермаков и Емельянов Пугачевых выпала Тихоокеанскому государственному университету.

Чему же будут обучать казаков? Земледелие, речной разбой, усмирение бунтов, охрана границ, заселение фронтира? Забудьте эти слова. Хорунжие да есаулы станут бороться с фальсификацией истории и изучать историю своего сословия. Но это не всё.

«Деятельность университетов, которые вошли в Ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы», - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Если какой-нибудь западный ученый вдруг захочет фальсифицировать исторический факт, то с ним не станут вступать в диспут коллеги-визави. К нему просто приедут хлопцы в папахах и с нагайками и попытаются переубедить. Видимо, такой правовой механизм будет у данной инициативы.

Также в вузах планируется проведение специализированных атаманских курсов. А вот будут ли в университетах кафедры саблемахания и орденоношения, неизвестно.

Андрей Канев