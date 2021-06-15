В Хабаровске выбрали лучших «кибербабушку и кибердедушку»

На базе Краевого центра образования состоялся IV краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров "Кибербабушка и кибердедушка". В соревновании приняли участие 15 представителей старшего поколения.

Почетными гостями мероприятия стали министр социальной защиты населения Александр Дорофеев и председатель правления регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Хабаровскому краю Анаида Акопян.

- Мы проводим это соревнование уже четвертый год. Каждый раз, когда я вижу эту вывеску «Кибербабушка и кибердедушка», думаю, что надо изменить название чемпионата. Какие мы бабушки и дедушки, какие мы пенсионеры? - с юмором говорит А.М. Акопян. - Уже несколько лет подряд здесь собираются очень позитивные, энергичные, красивые, целеустремленные люди. Не будет сегодня победителей, не будет побежденных! Чемпионат вдохновляет нас, делает нас современными, побуждает не стоять у плиты и не считать себя «списанными».

После приветственных речей начался первый тур соревнований, который включал в себя представление индивидуальной визитки и домашнего задания – презентаций, посвященных 60-летию первого полёта человека в космос. Жюри оценивало концепцию подачи материала, отсутствие ошибок в тексте, разумное и целесообразное использование разных инструментов презентации. Несмотря на волнение, все участники успешно прошли испытание. Были и те, кто оригинально подошел к представлению своих работ, например, исполнив их в виде песни.

В последующих турах «кибербабушки и кибердедушки» соревновались в номинациях «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой системе «Яндекс», выполняли задания по информационной безопасности.

- Мне 73 года, я участвую в чемпионате впервые. Когда мы были молодыми, не было ни компьютеров, ни телефонов, мне хотелось понять, что это. Я училась пользоваться компьютером в Центре для пенсионеров. Поняла, что такое Интернет, работала с разными программами. Хоть я и боялась принимать участие в соревнованиях, но интерес взял верх, я узнала много нового, - делится впечатлениями участница краевого чемпионата Любовь Макаровна.

Чемпионат – это отличный способ популяризации современных компьютерных технологий среди представителей старшего поколения. Именно эти соревнования помогают пенсионерам адаптироваться в информационной среде, развивают систему обучения компьютерной грамотности.

Победителями чемпионата стали 62-летний житель краевого центра Виктор Викторович Малый и 64-летняя комсомольчанка Ольга Михайловна Кудряшова. Они представят Хабаровский край на Всероссийском этапе, который пройдет 1 июля в Москве в дистанционном режиме.

Ирина Шатилова