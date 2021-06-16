За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 83 случая заболевания коронавирусом

83 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 51 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за последние сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 77;

Хабаровский район - 6.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 172. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1813 человек. В том числе 661 стационарно, 1152 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 471 случай Covid-19. 51 218 человек выздоровело.



