Памятные знаки «За супружеское долголетие» получили супруги Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре первые пять пар получили краевые памятные знаки "За супружеское долголетие". Их обладателями стали семьи, прожившие в браке более 50 лет. Всего до сентября по всему региону планируется вручить до 5 тысяч подобных знаков, сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Так, семья Владимира Гершоновича и Людмилы Ивановны Гинзбургов, получившая Почетный знак, заключила брак в городском отделе ЗАГС Комсомольска-на-Амуре 59 лет назад. Иван Иванович и Раиса Георгиевна Грицюки хранят семейные ценности уже 57 лет. Анатолий Дмитриевич и Алефтина Афанасьевна Шевченко состоят в браке 56 лет, а семейные союзы Пьяновых Александра Ивановича и Галины Семеновны и Чепурных Валерия Андреевича и Любови Сергеевны недавно отметили "золотую свадьбу".

- Такие пары являются прекрасным примером для подражания. Поэтому мы будем его вручать всем семьям, прожившим в браке 50 лет и более. Только по Комсомольску-на-Амуре уже принято 992 положительных решения, - отметили в комитете.

Напомним, по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева 15 марта 2021 года в регионе был учрежден памятный знак правительства Хабаровского края "За супружеское долголетие". При его вручении супружеским парам предусмотрена единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей. Есть два главных условия получения знака – пары должны непрерывно проживать в Хабаровском крае не менее 20 лет, а также находиться в браке 50 и более лет. Ранее в крае уже вручался аналогичный знак, учрежденный в год столетия со дня образования органов ЗАГС России.



