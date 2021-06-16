Востребованные у жителей Хабаровского края услуги переведут в электронный вид

Работа по цифровой трансформации продолжается в Хабаровском крае. Одним из ее направлений является перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. К 2024 году региону предстоит переключить на "новый формат" более 100 самых востребованных у жителей края услуг. Данная работа ведется в рамках проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".





- Цифровизация государственных и муниципальных услуг входит в приоритеты работы регионального правительства. Прежде всего, переводу в электронный вид подлежат массовые социально значимые услуги, перечень которых уже сформирован. На сегодняшний день ведется работа по их выводу на единый портал gosuslugi.ru и автоматизации предоставления. Наша задача - создать условия, когда гражданам не нужно лично посещать ведомства и долго ждать решения своего вопроса, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.





Уже сейчас к федеральному порталу подключены региональные услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, разрешений на установку рекламных конструкций, услуги органов ЗАГС. В планах на этот год подключение услуг лицензирования, услуг министерства образования и науки края и комитета лесного хозяйства, а также часть услуг социальной поддержки населения. Все они будут предоставляться через Госуслуги.



