Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в акции «Остановись и Вспомни»

22 июня, в День начала Великой Отечественной войны, в стране будет объявлена общенациональная минута молчания. В 19:15 по местному времени в Хабаровске впервые пройдёт народная акция «Остановись и Вспомни». Инициатором акции, которая будет организована в большинстве регионов России, выступило Межрегиональное общественное патриотическое движение «Остановись и вспомни».

– Под звук метронома движение транспорта по улице Муравьева-Амурского остановится ровно на 1 минуту. В это время автомобилисты и прохожие должны замедлить свой ход, либо остановиться в знак памяти всех павших на фронтах Великой Отечественной войны солдат, офицеров, погибших тружеников тыла, безвинных женщин, стариков и детей, – отмечает один из организаторов акции Елена Долматова.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: остановисьивспомни.рф Подробнее об акции можно узнать также в группе ВКонтакте https://vk.com/stop_vspomni.



