Медицинских работников наградили в Комсомольске-на-Амуре

20 июня в России отмечают День медицинского работника. В Хабаровском крае запланирован ряд праздничных мероприятий, посвящённых профессиональному празднику. Медицинские работники Комсомольска-на-Амуре первыми приняли поздравления.

На торжественном приёме, приуроченном к приближающемуся празднику, благодарственными письмами и почётными грамотами отмечен труд 24 работников медицинских учреждений города Юности.

Знаки «Почётный донор РФ» вручены пяти комсомольчанам, активно участвовавшим в этой благородной работе, трое из них – работники филиала ПАО «Компания "Сухой""КнААЗ имени Ю.А. Гагарина». Это сварщик Сергей Батеха, грузчик Анатолий Хокало и рабочий Артём Маратканов. Все они сдали кровь более 40 раз. Всего же в городе проживает более 1550 почётных доноров.

Отдельной благодарностью отмечена студентка КНАГТУ Валентина Меньшикова – лауреат конкурса дизайн-проектов на лучший арт-объект, который будет установлен в сквере Медиков на пересечении улиц Вокзальная и Пирогова. Также были награждены волонтёры, которые помогали гражданам, находившимся на самоизоляции из-за коронавируса.

– Труд медицинских работников пользуется почётом и уважением у всех комсомольчан. Администрация города вместе с правительством края старается решать важные для отрасли проблемы. Ежегодно в служебное пользование передаётся жильё, за последние 4 года медицинские работники получили 39 квартир и 29 комнат в общежитиях, – отметил глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

Торжественный прием завершился праздничным концертом творческих коллективов города.



