Хабаровскому краю дадут 2 миллиарда рублей на аварийное жилье

Хабаровскому краю одобрили заявку на сверхлимитное финансирование программы по переселению из аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ по нацпроекту «Жилье и городская среда» выделит региону на эти цели 2,23 млрд рублей.

Средства можно будет использовать без ограничения по срокам и сразу в любом объеме, необходимом для решения проблемы расселения людей. То есть направить деньги можно будет как на строительство новых домов для переселенцев, так и для покупки уже готовых квартир, что должно помочь значительно ускорить процесс расселения аварийного жилищного фонда.

- В порядке софинансирования регион добавит к этой сумме еще 952,3 млн рублей. Средства будут направлены на переселение 2218 человек из 847 непригодных для проживания жилых помещений. Речь идет о более чем 35,22 тысячи кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года в 9 муниципалитетах края, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

Большинство людей, переселяемых из аварийного жилфонда, получат квартиры во вновь построенных многоквартирных домах. Это 910 человек в Хабаровске, 282 – в Комсомольске-на-Амуре, 237 – в Советской Гавани, 192 человека в Бикине, 132 – в поселке Токи Ванинского района, 120 – в поселке Уктур Комсомольского района, 93 человека в поселке Майский Советско-Гаванского района, 51 – в поселке Литовко в Амурском районе и 14 – в селе Константиновка Николаевского района. Еще для 187 хабаровчан новое жилье взамен аварийного приобретут на вторичном рынке недвижимости.

Напомним, на встречах врио губернатора края Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным каждый раз в центре внимания была тема расселения из аварийного жилья. В результате Марат Хуснуллин пообещал поддержать заявки Хабаровского края на финансирование действующей программы переселения граждан. А в начале этого года в Москве Михаил Дегтярев подписал с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным дополнительное соглашение. Стороны договорились о досрочном завершении программы переселения в Хабаровском крае до 31 декабря 2022 года, а не в 2025 году, как планировалось ранее. Выделение средств стало итогом этой цепочки переговоров.