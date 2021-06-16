В Хабаровском крае настал политический «сонный час»

Пока никто из партий толком не объявил своих кандидатов в губернаторы

Наши потенциальные руководители края пока не особо хотят афишировать любовь и заботу к гражданам. Стесняются, наверное. Или боятся чего… Как в том анекдоте: «один вон попросил водички, и знаешь, что с ним всю ночь делали?!»

«Единая Россия» хранит молчание. Хотя у них недавно праймериз прошел и стало известно, кто будет баллотироваться в думы различного калибра. А по поводу кандидата в губернаторы молчат. Интрига, однако. Может, и вовсе никого не выдвинут. Но это чревато – один раз уже обожглись. Поиграли в престолы, перехитрили сами себя. Результат: зашкаливающий уровень протеста и секта свидетелей «святого» Сергея…

Остальные партии говорят, что кого-то они будут выставлять на выборы губернатора, но «кого, мы вам не скажем, бе-бе-бе».

«В Екатеринбурге открылась вторая синагога. Это уже вторая синагога, которая открылась в Екатеринбурге. В отличие от первой синагоги, эта синагога – вторая», - комментируют политологи и эксперты.

Гнездо Иваныча

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко сообщил, что уже с 16 июня избирком начнет принимать документы от претендентов на пост руководителя нашего региона. Так как текущий номер газеты выйдет как раз этого числа, то вся нижеприведенная информация – лишь предположения и рассуждения, кто на последующие пять лет станет отцом/матерью (либо тещей независимо от пола) хабаровчанам.

Про Дегтярева и ЛДПР умолчим, здесь и так все понятно. Но вот как быть с птенцами гнезда Иваныча? Дело не в том, что их много: Антон и Кирилл Фургалы, Сергей Безденежных, Елена Грешнякова… Загогулина в том, что аки Горец, должен остаться кто-то один. Иначе – распыление электората.

Сергей Безденежных

Допустим, в губернаторы пойдет Грешнякова. Ей-то терять нечего! Безденежных еще долго сидеть в Совете Федерации, Фургалы-младшие на Госдуму поглядывают. Авось прокатит! Вот как раз и проверим, можно ли бесконечно ехать на плечах третьего губернатора Хабаровского края. Социологам – диссертация, нам – опять разброд и шатание…

Хотя не исключен вариант, что Сергей Безденежных таки решится заявить о себе в качестве кандидата на губернаторское кресло. Но какова будет его предвыборная программа? Если риторика опять упрется в Иваныча Третьего, то жителям края такой руководитель станет нужен, как ежу футболка. Ибо хабаровчане хотят решения своих проблем, а не проблем одного парня, сидящего в Лефортово.

Свобода и стульчик

После того как депутата Закдумы Хабаровского края Максима Кукушкина выгнали из КПРФ, он примкнул к Российской партии свободы и справедливости (бывшая Коммунистическая партия социальной справедливости). Даже стал ее координатором в регионе.

Говорит, что нашел внутри организации достойных кандидатов на высший региональный пост. Хочет ли сам баллотироваться? Вроде нет. В мэры Хабаровска хотел, в Закдуму хотел (и даже получилось!), в губернаторы ЕАО хотел… А тут не хочет. То ли амбиции поугасли, то ли заморачиваться не желает. Руководство края – это ведь не парламент, тут еще и работать надо.

Кстати, Российская партия свободы и справедливости сама по себе достаточно любопытная организация. Основал ее Андрей Богданов, известный как создатель бесчисленного количества партий-«спойлеров». Лидер РПСС Максим Шевченко выступает за возрождение в России обычая кровной мести (с другой стороны – выступает против пресловутой пенсионной реформы).

Максим Шевченко

А председатель центрального комитета партии Константин Рыков известен как медиа-продюсер, издатель и организатор сайтов с такими названиями, как erotoman.ru, neznakomka.ru, aramis.ru, dosug.ru, ozornik.ru, popka.ru, persik.ru, stulchik.ru.

Может, нет, а может, да…

Пронесся слух, что от «Справедливой России» пытать счастья на ниве губернаторства будет телеведущая Марина Ким. Слух оказался настолько на слуху, что даже «Википедия» занесла его в официальную биографию журналистки.

Однако облечь молву в факт не позволяет позиция регионального отделения эсеров. Которое вроде как и не против выдвижения Ким, но тут надо ждать партийной конференции. А может, та будет баллотироваться в депутаты Госдумы, а вовсе не в кресло главы региона. В общем, все пока очень зыбко и непонятно.

Интересно: если произойдет жестокое чудо, то каким губернатором станет Марина Ким? Она участвовала в программе «Танцы со звездами» (даже заняла второе место!). Рассказывала в одном из своих репортажей о сравнительно неплохом уровне жизни населения в Северной Корее. Будем плясать и есть лебеду?

В общем, ждем обновленной информации по кандидатам. Ибо осень близко…

Андрей Канев

Фото из открытых источников