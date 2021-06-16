Рыцари и пушки: Как Хабаровский край отметил День России

12 июня вся страна отмечала один из главных государственных праздников Российской Федерации – День России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех россиян на основе закона и справедливости. Символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

В этот день тридцать лет назад на первом съезде народных депутатов была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Как отметил в своем поздравлении Президент Российской Федерации Владимир Путин, этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, у всех нас одна общая цель – чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей – мирной и благополучной.

Символы

Масштабно отметили праздник и в Хабаровском крае. Традиционная акция «Моя Россия» прошла на площади «Город воинской славы» в Хабаровске. В ней приняли участие юнармейцы, волонтеры Победы, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты и школьники. Одна группа ребят выстроилась в живое слово «Россия», а другая развернула государственный флаг. Все представление сняли на видео. Получилось очень красиво. Видео можно посмотреть на странице МАУ «Центр патриотического воспитания» в «Инстаграм» (@cpv_khv).

Документы

В этот день по доброй традиции администрация города совместно с представителями УМВД и УФМС России по Хабаровскому краю вручает первые паспорта молодым гражданам города Хабаровска. В этом году в торжественной обстановке свои документы ребята получали и в Центре патриотического воспитания.

«Поздравляю вас с Днем России! Желаю вам быть достойными гражданами нашего города и страны. Получение паспорта гражданина РФ – основного документа является знаменательным событием в жизни каждого человека. Это новая ступень в вашей жизни и новая ответственность. Пусть это событие принесет приятные перемены», - поздравила молодых людей заместитель прокурора Хабаровска Александра Леонова.

Единство

Фестиваль «Карагод» давно уже стал непременным атрибутом празднования Дня России в Хабаровском крае.

На Комсомольской площади выступали лучшие творческие коллективы региона, в том числе фольклорно-этнографические мастерские, оркестры, ансамбли народной музыки, хоры национальной песни, а также солисты из районов им. Лазо, им. Полины Осипенко, Хабаровского, Ванинского, Комсомольского и города Хабаровска. Фишка праздника - огромный хоровод. Но в этом году из-за внезапного ливня долго водить его не удалось.

Для любителей истории в Центре военно-патриотического воспитания «Взлёт» организовали фестиваль «Меч Востока».

На фестивале было представлено несколько направлений: историческое фехтование одноручным мечом со щитом и в доспехах, командные бои, стрельба из лука, кузнечное дело, выступления музыкантов, средневековые танцы.

Впервые в рамках фестиваля «Меч Востока» прошёл турнир по историческим боевым искусствам, его организовал хабаровский клуб «Аскалон». Также во «Взлёте» начали развивать новое направление - современный мечевой бой.

В Советско-Гаванском районе прошел патриотический автопробег по маршруту поселок Лососина – поселок Заветы Ильича. В этом году в акции приняли участие представители районной администрации, краеведы, молодежь и общественность района. Возглавил автоколонну заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Юрий Мельзединов.

- День России – это праздник для всех нас. Праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех жителей государства на основе закона и справедливости. Мы всегда были, есть и будем частью этой великой страны. Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в автопробеге, – обратился к участникам акции Юрий Мельзединов.

Протяженность маршрута автопробега составила более 40 километров. Колонну красочно оформленных флагами и российской символикой машин приветствовали жители поселений, а также водители встречных автомобилей.

По пути следования были проведены митинги у памятных мест высадки первопроходцев, начавших освоение территорий района. Первая остановка – памятник первооткрывателям залива Императорская (сейчас Советская) Гавань Николаю Бошняку, Киру Белохвостову, Семену Парфентьеву и Ивану Моисееву. Второй остановкой и крайней точкой пробега стал перешеек на полуострове Меншиков в Заветах Ильича.

В Комсомольске-на-Амуре праздничные события совпали с Днем города. На Театральной площади в Городе юности до позднего вечера проходили праздничные гуляния. Началось всё с торжественной церемонии, в ней принял участие и врио губернатора края Михаил Дегтярев. Школьникам, демонстрирующим весомые успехи в учёбе, спорте и творчестве, вручили их первые паспорта. Наградили благодарственными письмами сотрудников строительной сферы, отметили представителей трудовых династий. Памятные знаки «За супружеское долголетие» врио губернатора вручил семейным парам Чепурных, Пьяновых, Шевченко, Грицюков и Гинзбургов.

На площади перед Драмтеатром развернули небольшую выставку военной техники. А вечером начался гала-концерт, где выступили местные коллективы и специальные гости из Приморья. День закончился праздничным салютом.

Будущее

То, какой станет наша страна через несколько десятилетий, будет зависеть от наших детей. А пока наша задача вырастить из них хороших и счастливых людей.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» при поддержке правительства Хабаровского края решило порадовать юных жителей и организовало праздник «Наши дети – опора России».

Детские творческие коллективы подготовили красочные шоу: танцевальные и вокальные номера, также на площадке выступили дрессировщики со своими четвероногими подопечными, работала беспроигрышная лотерея, handmade-ярмарка. Под зажигательную музыку танцевали мамы с детьми в рюкзаках-кенгуру. Кроме того, любой ребенок мог пройти тест на предпринимательские способности.

- Наши дети – это действительно наша опора и наше будущее. На этом необычном празднике, который подготовили предприниматели, каждый ребенок и взрослый может отдохнуть, повеселиться, подобрать занятие по душе, поэтому уверен, что этот ясный, летний воскресный день запомнится вам как приятный и полезный, - отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

С праздником поздравили хабаровчан и гостей города уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ХРО «ОПОРА России» Оксана Фокина, представители администрации парка им. Муравьева-Амурского.

- Спасибо организаторам за то, что предоставили такую возможность нам, предпринимателям, еще раз пообщаться с детьми, рассказать о своей работе, дать возможность открыть в них творческие способности, потому что предпринимательство – это тоже творчество. Только особого рода. И чем раньше мы разглядим их в своих детях, тем лучше для них и для нас – ребенок с детства будет знать, что он может и на что он способен. Это поможет ему потом, уже повзрослевшему, сделать правильный выбор профессии, - рассказала предприниматель Алла Солдатова.

Сергей Шевченко