Хабаровский театр выиграл престижный международный конкурс

Хабаровский краевой театр кукол наградили за лучший актерский ансамбль на престижном международном фестивале. Хабаровчане представляли Россию на 34-м Международном фестивале «Чемодан» в городе Ломжа (Польша).

- Наш спектакль «Станция Тевли» получил высокую оценку жюри фестиваля и премию «За лучший актерский ансамбль», - рассказали в театре. - Эта премия не присуждалась театрам из России с 2008 года.

Фестиваль в Ломже - один из престижнейших международных фестивалей, который является «культурной витриной» Польши. Он объединяет различные направления театрального искусства и призван к поиску новых форм и методов художественного выражения.

За 34 года существования фестиваля, который ежегодно проводится с 1987 года, участниками этого форума стали лучшие театры из более чем 40 стран мира (Аргентины, Китая, США, Израиля, Норвегии, Италии, России, Хорватии и др.)

«Станция Тевли» - не плакат о доблестных воинах и великих битвах. Спектакль назван по имени маленькой деревни, которую завоевали в самом начале войны.

- Мы всего лишь пепел, летящий из труб крематория, - так говорил Элистин Михайлов, режиссер спектакля. - В Тевли жила моя бабушка. После того как немецкие войска вошли в деревню, она вместе со взрослыми отправилась в концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбы, пели колыбельные и рассказывали сказки. Я пытаюсь понять, как остаться человеком в концентрационном лагере, как не предать себя.

Это история о девочке Наде, рассказанная бабушкой режиссера, легла в основу спектакля.

Спектакль стал победителем конкурса грантов «Событие», организованного Российским еврейским конгрессом для поддержки в России проектов в области еврейской истории и культуры.

Юрий Вязанкин