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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 84 случая заболевания коронавирусом
84 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 61 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 41
Комсомльск - 18
Амурский район - 1
Вяземский район - 2
Лазо район - 7
Охотский район - 3
Совгаванский район - 3
Бикинский район - 3
Верхнебурейнский район - 6
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 192. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 132 628 жителей края, полностью завершили вакцинацию 105 671 человек.
Всего на лечении находится 1834 человека. В том числе 641 стационарно, 1193 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 555 случаев Covid-19. 51 279 человек выздоровело.