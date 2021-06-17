За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 84 случая заболевания коронавирусом

84 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 61 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 41

Комсомльск - 18

Амурский район - 1

Вяземский район - 2

Лазо район - 7

Охотский район - 3

Совгаванский район - 3

Бикинский район - 3

Верхнебурейнский район - 6

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 192. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 132 628 жителей края, полностью завершили вакцинацию 105 671 человек.

Всего на лечении находится 1834 человека. В том числе 641 стационарно, 1193 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 555 случаев Covid-19. 51 279 человек выздоровело.



